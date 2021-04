Las personas completamente vacunadas podrán ir sin mascarilla en espacios abiertos

La nueva guía de los CDC especifica qué pueden y no pueden hacer los inmunizados. Se considera que una persona lo está por completo dos semanas después de la segunda dosis de Pfizer y Moderna, y de la monodosis de Johnson & Johnson.El presidente Joe Biden anunció este martes que las personas completamente vacunadas del covid no necesitan llevar mascarilla en espacios abiertos, a no ser que estén en un evento masivo, según la nueva guía de los CDC.¿Con o sin mascarillas? Esto es lo que pueden hacer quienes ya se vacunaron por completo contra el coronavirusGimnasios interiores. Tanto quienes estén vacunados por completo y quienes no están vacunadosutilizar mascarilla." Los casos y las muertes han bajado dramáticamente desde que llegué al poder en enero, esto es sobre todo verdad entre la población que más nos preocupaba, los adultos mayores", dijo en una alocución sobre el estado de la pandemia en el país, desde los jardines de la Casa Blanca."En lugar de perder miles de adultos mayores cada día, estamos salvando miles de vidas cada día", añadió. Y destacó que la proporción de adultos mayores vacunados es similar entre blancos, latinos y afroestadounidenses.Biden calificó como "impresionante" el progreso de Estados Unidos en la lucha contra la pandemia, aunque recordó que aún queda "un largo camino" y "mucho que hacer en mayo y junio" para que el 4 de julio, la fiesta nacional, sea el día de "la independencia del virus", como prometió desde su llegada a la Casa Blanca.El presidente aprovechó la ocasión para animar a los estadounidenses reticentes a ponerse la vacuna y les recordó que "nunca ha sido tan fácil" como ahora. También agradeció a quienes ya lo hicieron por cumplir su "deber patriótico".Las nuevas recomendaciones llegan en un momento en que se han administrado alrededor de 229 millones de dosis en todo el país, según los CDC. Un total de 95.89 millones de personas han completado la vacunación contra el covid, indica el registro de Our World in Data.Se considera que una persona está completamente vacunada, según los parámetros de los CDC, dos semanas después de la segunda dosis de Pfizer/BioNTech o Moderna y dos semanas después de la monodosis de Johnson & Johnson.Qué se puede y no se puede hacerLas personas que no están vacunadas también podrán estar en el exterior sin mascarilla en determinadas situaciones: cuando caminen, corran o monten bicicleta con quienes viven.Los que hayan recibido la vacunación completa podrán visitar a otras personas en la misma situación de inmunización en espacios cerrados sin portar mascarilla ni guardar la distancia social.Asimismo, podrán retomar los vuelos nacionales sin someterse a pruebas de coronavirus ni a cuarentenas. La misma indicación se da para vuelos internacionales, siempre que el país receptor no lo requiera específicamente.Los trabajadores en esta situación pueden seguir yendo a su trabajo aunque tengan contacto con un contagiado de coronavirus, siempre que sean asintomáticos.En general, siempre bajo esa condición de ser asintomático, las personas completamente vacunadas no necesitan someterse a pruebas ni cuarentenas tras un contacto con un contagiado.La politización de las mascarillasEl uso de la mascarilla ha sido un tema complejo desde el principio de la pandemia en Estados Unidos por la politización de su uso y los mensajes contradictorios de distintas autoridades.Biden llegó a la Casa Blanca en enero pidiendo que se desvinculara su empleo de la ideología y con un decreto que obliga a usarla durante 100 días en propiedad federal. También, urgió a otros niveles de gobierno a adoptar una iniciativa similar.Con la administración demócrata, la Casa Blanca se ha unido a los expertos médicos en el mensaje común de que llevar mascarillas y practicar la distancia social son las dos herramientas clave, además de la vacunación, para frenar el avance del virus.