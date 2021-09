Querida Ceci

Las relaciones en el trabajo

Dios quiera que todos se encuentren buenos de salud en unión de sus familiares. Acabo de recibir una cartita en la que un joven me pregunta si él tiene que cambiar o quizás cuando tenga más años en su trabajo él va a cambiar es decir aprender nuevas experiencias.Te voy a contestar con esta historia; Un hombre me contó que al principio desplegaba en su trabajo una serie de cualidades entre ellas la intuición y que le iba maravillosamente bien. Era preciso, abierto y se sentía satisfecho.De pronto comenzó a cometer errores cada día. ¿Le pregunté de que tenía miedo? ¿Sería tal vez algún antiguo temor de la infancia que estaba aflorando? Sucedió esto en otros trabajos debido a una vieja creencia.El reconoció que se trataba de la costumbre que tenía su familia de ridiculizarlo cada vez que cometía un error. Le sugerí que perdonara a su familia y afirmara que tenía unas relaciones maravillosas y armoniosas en el trabajo, que allí todos lo valoraban y respetaban.Y se sintió mejor en adelante. Una mujer tuvo la oportunidad de hacer enel trabajo lo que a ella le gustaba y de crecer con la experiencia, pero solía caer enferma muy a menudo y se saboteaba así mismo. Recordó que desde pequeña se pasaba la vida enferma porque de esta manera obtenía amor y cariño.De adulta vivía recreando el habito de enfermar. Cuando iba mal en el trabajo, inmediatamente volvía a ser la niña de cinco años. Cuando comenzó a cuidar a su niña interior aprendió a sentirse más segura y aceptar su propio poder. Tenía que aprender cómo obtener amor de forma más positiva.Cuando pienses en tus compañeros de trabajo no digas son tan negativos… Todo el mundo tiene todas las cualidades, éstas emergerán, así es que responde a esas buenas cualidades. tú, necesitas cambiar tu conciencia no les hagas casos a los que piensan negativamente, no prestes atención. Las personas negativas no se te acercaran a ti. Recuerda de aceptar y afirmar las cosas que tienen que ser, Acéptalo con alegría y se agradecido.Dios te bendiga, pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com.com o al Latino PO Box 522. Mauldin, SC 29662