LAS SEDES, LOS AUSENTES Y LA AFECTACIÓN DE LA COVID-19 A LA COPA 2021

MIAMI, Florida. - Contrario a la Copa América y la Eurocopa, la Copa Oro 2021 no fue reprogramada por la pandemia del COVID-19, pero sí fue afectada. La edición 16 del último formato, 26 en la historia del campeonato de naciones de CONCACAF, será especial no solo por el coronavirus, sino porque la confederación de la zona celebrará con este evento su 60 aniversario.El Tri del “Tata” Martino buscará el Bicampeonato y el título 12 en su historia, donde solo habrá 11 estadios en ocho zonas metropolitanas de Estados Unidos, donde por primera vez desde 2003, California, el Estado con más latinoamericanos en su población de acuerdo a la Oficina del Censo de este país, no tendrá ninguna sede.Lo mismo que New York, ciudad que siempre fue considerada desde 2007 y que cuenta con más de 2 millones 335 mil de latinoamericanos, cerca del 27.8 por ciento de su población.Sin embargo, Arlington, Dallas, Houston, Austin y Frisco representarán a Texas, un bastión de mexicanos y centroamericanos que definitivamente apoyarán a sus selecciones, especialmente el Estadio de los Dallas Cowboys, donde se llevará a cabo la pelea entre “Canelo” y Billy Joe Saunders. A ellas se unen Kansas City, Kansas, Glendale, Arizona, Orlando y Fort Lauderdale de Florida y Las Vegas, Nevada, esta última que albergará la Gran Final.