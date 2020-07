Las tendencias del verano 2020

¿Necesitas inspiración? Prepárate, que aquí va una selección de looks para vestir a la última en los próximos meses.

Aunque desde que comenzó la pandemia por el Coronavirus hay un sentimiento general de comprar mejor, al fin y al cabo, es casi imposible escapar de las tendencias.La clave para comprar ropa durante el verano 2020 es hacerlo pensando en el futuro: prendas que sabemos que, a la larga, llevaremos sí o sí y no correremos el riesgo de sentirnos ridículas cuando nos vistamos con ropa de temporadas pasadas.Y precisamente todos estos looks que hemos seleccionado resumen las tendencias del verano del 2020 sin caer en ninguna excentricidad y con la garantía que todas las prendas que vas a fichar las vamos a usar sí o sí el verano que viene.. Aunque las sandalias de tacón alto son las que más estilizan, no hay nada más cómodo que unas sandalias kitten heels.. No lo veíamos venir, pero lo que sí es cierto es que desde 2018 las espirales psicodélicas del tie dye estaban intentando hacerse un hueco, después Prada, Stella McCartneye incluso la firma española ManéMané incluyeron este print en sus colecciones y algunas influencers también se han atrevido a lucirlo. Y este 2020 ha regresado de nuevo y Alexandra Pereira ya lo ha lucido en una camiseta.Son un clásico que vuelve cada verano. Ahora que ya sabemos dónde comprar alpargatas baratas, no tenemos excusas para lucirlas con faldas y vestidos.Las aberturas son el nuevo escote, no puedes quedar más elegante: vestido con mangas abullonadas y sandalias.Por femenino y cómodo, el escote halter ha vuelto este verano en vestidos y tops.Si hay una camiseta que reina en todos los looks de Instagram, es la que tiene hombreras.Aunque con unas alpargatas con cuña o unas sandalias planas, podría haber quedado un lookazo, nos encanta cómo se combina un vestido boho con zapatillas blancas.