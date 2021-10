Las vacunas de refuerzo para personas mayores de 40 años

Pronto podrían recomendarse

Las vacunas de refuerzo en EE.UU. pronto podrían expandirse a una población mucho más amplia, ya que una fuente dice que el Gobierno probablemente las recomendará pronto para personas tan jóvenes como de 40 años que recibieron la vacuna de covid-19 de Moderna o de Pfizer."Creo que sucederá", dijo la fuente familiarizada con el plan, y agregó que existe una "creciente preocupación dentro de la FDA" de que los datos de EE.UU. están comenzando a mostrar más hospitalizaciones entre personas menores de 65 años que han sido completamente vacunadas.El mes pasado, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) autorizó vacunas de refuerzo para personas de 65 años o más que recibieron su segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace al menos seis meses. Para las personas más jóvenes, el refuerzo está autorizado solo para ciertos grupos, como aquellos con ciertas condiciones de salud o aquellos en trabajos que los ponen en alto riesgo de contraer covid-19.Aunque los refuerzos de Moderna aún no han recibido autorización, un panel de asesores de la FDA recomendó la semana pasada que a Moderna se le dieran las mismas reglas que a los refuerzos de Pfizer. También recomendaron que las personas de todas las edades que recibieron una vacuna de Johnson & Johnson reciban un refuerzo, que también espera autorización, dos meses después de su dosis original.Si la FDA finalmente respalda la reducción de la edad para los refuerzos, el plan iría a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. para su aprobación. Los asesores de vacunas de esa agencia se reunirán esta semana para discutir las vacunas de refuerzo de covid-19.A medida que se acercan los meses más fríos, los expertos han advertido que la mejor manera de controlar la propagación del covid-19 es mediante la vacunación. Pero ha habido obstáculos para alcanzar el nivel de la gran mayoría de la población que necesitaba vacunarse."Sí, la vacuna te protege, pero (lo que) te protege aún mejor es que todos los que te rodean están vacunados", dijo esta semana la Dra. Leana Wen, analista médica. "Nos vacunamos como personas sanas en parte para proteger a los más vulnerables entre nosotros".Solo el 57,1% de la población total de EE.UU. está completamente vacunada, aunque ha habido un aumento recientemente, con un promedio de más de 250.000 personas iniciando nuevas vacunas al día a partir del martes, la primera vez que se alcanzó ese nivel la semana pasada, según datos de los CDC.Y para las poblaciones vulnerables, los expertos han dicho que una dosis de refuerzo puede ser útil para mantener la protección o alcanzar niveles adecuados para las personas que no pudieron generar una respuesta inmune suficiente con sus dosis iniciales.La próxima semana, la FDA planea anunciar que los estadounidenses pueden recibir una vacuna contra el coronavirus diferente para sus vacunas de refuerzo que su dosis original, según dos fuentes familiarizadas con el pensamiento actual dentro de la agencia.Los números están disminuyendo en los más jóvenes, pero los expertos aún están preocupadosLas tasas de enfermedades graves son más bajas en los niños que en otros grupos de edad, pero los funcionarios de salud aún se preocupan por las infecciones pediátricas.Si bien el número de casos semanales continúa disminuyendo en los niños, se reportaron 131.000 casos nuevos en la semana que terminó el 14 de octubre, "un número extremadamente alto de niños recién diagnosticados", dijo el martes la Academia Estadounidense de Pediatría. Los niños representaron el 25,5% de los casos de covid-19 informados semanalmente, encontró el grupo.Se han diagnosticado más de 1,1 millones de casos de infección por coronavirus en niños durante las últimas seis semanas, dijo el grupo.En conjunto, se han notificado un total de 6.177.946 casos de niños desde el inicio de la pandemia y los niños representan el 16,4% de todos los casos."Los datos disponibles indican que la hospitalización y la muerte asociadas a covid-19 es poco común en los niños", agrega el grupo.Los niños también tienen menos probabilidades que los adultos de enfermarse gravemente. Se informaron hospitalizaciones en 24 estados y la ciudad de Nueva York. Los niños representaron entre el 1,6% y el 4,2% del total de hospitalizaciones acumuladas. Entre el 0,1% y el 2,0% de todos los casos de niños terminaron en hospitalización, según el informe.Los CDC informan que 691 niños han muerto de covid-19.Actualmente, las vacunas solo están disponibles para niños de hasta 12 años, pero los nuevos datos muestran que los adolescentes que se vacunan están bien protegidos.La vacuna Pfizer / BioNTech es 93% efectiva para prevenir la hospitalización debido al covid-19 entre adolescentes de 12 a 18 años, según un estudio publicado el martes por los CDC.Las escuelas intentan realizar pruebas en lugar de aislar a los estudiantes expuestosMuchos estudiantes en todo el país aún no son elegibles para vacunarse, pero están de regreso en sus aulas, y los funcionarios y expertos están luchando por mantenerlos seguros en entornos grupales.Algunas escuelas han aplicado políticas estrictas de cuarentena y aislamiento para los niños que están expuestos al virus, pero los CDC están trabajando con distritos escolares selectos de todo el país para evaluar los programas de prueba para permanecer, que implican pruebas, en lugar de poner en cuarentena a estudiantes que pueden haber estado expuestos a covid-19 en la escuela.Si los estudiantes expuestos dan negativo y no tienen síntomas, pueden continuar asistiendo a la escuela en persona. Si dan positivo, deben aislarse en casa."En Marietta hemos estado rastreando a los estudiantes que dan positivo en la prueba de permanencia, y es un 3%", dijo Grant Rivera, superintendente de las escuelas de la ciudad de Marietta en Georgia, el lunes."El tres por ciento de nuestros estudiantes que participan en la prueba de permanencia en la prueba dan positivo, lo que significa que podemos mantener al 97% de ellos en clase", dijo Rivera. "Esa es una medida de éxito".Bajo un programa de cuarentena tradicional, el 97% de los estudiantes que dieron negativo todavía se quedarían en casa y no irían a la escuela."Creo que en el futuro previsible, estaremos aquí todas las mañanas en un día escolar asegurándonos de que nuestros niños tengan esta opción", dijo Rivera sobre la prueba.Los CDC señalan en su sitio web que esa prueba puede ser una práctica que consta de pruebas regulares y rastreo de contactos, pero que también "mantiene otras estrategias de prevención en capas, como el uso universal de mascarilla, para reducir la propagación del covid-19". "