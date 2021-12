Las Vegas, la ciudad elegida para el Super Bowl LVIII en 2024

El evento estaba planeado para que se llevara a cabo en New Orleans, pero la ampliación de la campaña regular de la NFL fue la razón para que la Liga cambiara de sede.Las Vegas tendrán el Super Bowl antes de lo previsto, después de que la NFL ha elegido al Allegiant Stadium como la sede del Super Bowl LVIII en 2024 luego de que por problemas de logística no se podrá llevar a cabo en New Orleans, como estaba planeado.La NFL hizo oficial el cambio y es que la ampliación de la temporada a 18 semanas se convirtió en un problema pues el Super Bowl LVIII está agendado para el 11 de febrero de 2024Ante este cambio Nueva Orleans ahora acogerá el Super Bowl LIX en febrero de 2025, pues ya existe el compromiso de que la ciudad tenga el gran juego, algo por lo que varios estadios pelean.El Allegiant Stadium tendrá un par de pruebas previas al Super Bowl pues cabe recordar que el próximo año recibirán el Pro Bowl y el Draft de la NFL, dos eventos de importante magnitud que implican una mayor logística que los partidos de la temporada.Los Raiders fueron aprobados para mudarse a Las Vegas en 2017 y en 2020 jugaron su primer partido en la ciudad que se ha caracterizado por albergar los mejores eventos deportivos y era cuestión de tiempo para que llegara un Super Bowl