Las Vegas Raiders vencen a Cowboys

Chicago Bears acabaron con su mala racha en la NFL a costa de los Detroit Lions en el primer partido del Día de Acción de Gracias.Thanksgiving Day, Las Vegas Raiders batieron el jueves 36-33 en la prórroga a los Dallas Cowboys en su cancha mientras los Chicago Bears acabaron con su mala racha frente a los Detroit Lions, y para concluir la jornada, los Buffalo Bills recetaron a New Orleans Saints su cuarta derrota al hilo.En el último partido de la jornada del Día de Acción de Gracias, los Buffalo Bills apalearon a los New Orleans Saints apalearon con gran actuación del mariscal de campo, Josh Allen.Allen lanzó para 260 yardas de las cuales 4 fueron para anotación, con dos intercepciones y 23 dsus 28 pases fueron completos.Del otro lado, Trevor Siemian tuvo una noche mediocre con una anotación y el mismo número de intercepciones para 163 yardas.Raiders ante CowboysLos Cowboys sumaron dos derrotas consecutivas por primera vez en esta campaña en un juego que se resolvió con un gol de campo de Daniel Carlson, el quinto de su inmaculada cuenta.El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, completó 24 de 39 pases para 373 yardas y un touchdown mientras el de los Cowboys, Dak Prescott, tuvo un registro de 32/47 para 375 yardas y dos anotaciones.Ninguno de los quarterbacks sufrió una intercepción en un juego que se fue apretando hasta que, a tres minutos del final, los Cowboys igualaron 30-30 con dos combinaciones seguidas de Prescott y Dalton Schultz.Un repleto AT&T Stadium vibraba con la remontada de su equipo, que alcanzaba por primera vez a su rival en el marcador, pero Carlson silenció las gradas con un gol de campo con 1:56 por jugar.Prescott encadenó dos pases incompletos y los Cowboys se la jugaron con un gol de campo de 45 yardas convertido por Greg Zuerlein a 24 segundos del final, que enviaba el choque a la prórroga.Tras un ataque fallido por cada equipo, Anthony Brown (Cowboys) cometió su cuarta interferencia y Carlson dio la victoria al equipo visitante con otro gol de campo de 29 yardas.Los Cowboys seguirán como líderes de la división Este de la Conferencia Nacional (7 victorias y 4 derrotas) mientras los Raiders (6-5) acechan a los dos primeros de la división Oeste de la Conferencia Americana, los Chiefs (7-4) y los Chargers (6-4).Chicago BearsEl pateador brasileño Cairo Santos anotó un gol de campo de 28 yardas para que los Chicago Bears vencieran 16-14 a los Detroit Lions, acabando con una racha de cinco derrotas seguidas.El mariscal de campo Andy Dalton fue titular con Chicago en lugar del novato Justin Fields, lesionado en las costillas, y pasó para un touchdown y 317 yardas, además de comandar la serie ganadora que culminó con el gol de campo de Santos.La victoria privó a Dan Campbell de su primera victoria como entrenador jefe con los Lions, que son el único equipo de la NFL que no conoce el triunfo, sumando 10 derrotas y un empate.Dalton completó 24 de 39 pases con una intercepción y Darnell Mooney atrapó cinco pases para 123 yardas para los Bears, que tienen un balance de 4-7 en la campaña.El 'quarterback' de Detroit Jared Goff, que se perdió el juego anterior por una lesión de tobillo, completó 21 de 25 pases para 171 yardas y dos touchdowns.