latino sospechoso de tiroteo de Orange

Aminadab Gaxiola Gonzalez, de 44 años, tenía una relación "personal y de negocios" con sus 5 víctimas, según la policíaEl hombre sospechoso de matar a cuatro persona s -entre ellos, un niño de nueve años- durante un tiroteo en un complejo de oficinas de Orange cerró las puertas del lugar con candados para bicicletas y portaba un arma, gas, pimienta y esposas, según el Departamento de Policía de Orange.Aminadab Gaxiola Gonzalez, un hombre de 44 años de Fullerton, abriría fuego dentro del negocio de asesoramiento Unified Homes, de acuerdo a las autoridades. La información preliminar apunta que el presunto responsable del tiroteo y las víctimas tenían vínculos personales de negocio y que el ataque no fue aleatorio.La policía recibió una llamada a las 5:30 pm que alertaba que se habían escuchado disparos en el negocio de la cuadra 200 de Wes Lincoln Avenue. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se encontraron con disparos y abrieron fuego, tal y como relató la teniente de la policía de la ciudad, Jennifer Amat.Los agentes dispararon primero a través de las puertas (que permanecían cerradas con candado) e hirieron al sospechoso, de acuerdo a Amat. La teniente confirmó que Gaxiola Gonzalez está bajo su custodia y se encuentra hospitalizado en estado grave.Una vez consiguieron entrar al recinto, encontraron a dos víctimas en el patio -una era el niño de nueve años. Una mujer fue trasladada al hospital, donde continúa ingresada en estado grave.La policía encontró luego a otras tres víctimas, que ya habían fallecido. En el piso de arriba, en un rellano al aire libre, encontraron a una mujer adulta. Un hombre adulto estaba dentro de una oficina. Y en el interior de otra oficina estaba otra mujer adulta. Amat dijo que no hacía públicos los nombres de las víctimas porque aún no han notificado a sus familiares más cercanos.Dos agentes descargaron sus armas en el lugar de los hechos, según dijo Kimberley Edds, vocera de la oficina del fiscal general del condado de Orange, que investiga los tiroteos que involucran a agentes. Ambos llevaban sus cámaras de seguridad.El Departamento de Policía de Orange está llevando a cabo la investigación sobre el sospechoso y las víctimas, dijo Edds, y enviará sus informes a la oficina del fiscal de distrito, que podría presentar cargos contra el sospechoso. La vocera aseguró que la investigación podría tomar “varios meses e incluso un año”.