LeBron James podría reaparecer este martes con los Lakers

El estelar jugador del equipo angelino se resintió de una molestia en el tobillo y estuvo fuera toda la semana pasada.Después de estar fuera toda la semana pasada, la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, podría regresar el martes contra los New York Knicks, o el miércoles contra los Houston Rockets, según informó el periodista Shams Charania del medio The Athletic.James regresó a la cancha el 30 de abril luego de una ausencia de 20 juegos debido a una lesión en el tobillo, pero después de jugar dos partidos, regresó a la lista de lesionados porque estaba lidiando con un dolor en el mismo tobillo que le hizo perder un tiempo significativo de la temporada regular.Los Lakers han sido muy cautelosos con la lesión de James, ya que esperan que esté en buenas condiciones cuando comiencen los Playoffs la próxima semana.Sin embargo, en ausencia de LeBron, los Lakers se han deslizado continuamente hacia abajo en la clasificación del Oeste y ahora se ubican en el séptimo lugar a un juego de distancia de los Portland Trail Blazers, sextos cabeza de serie. Como séptimo sembrado en el Oeste, los Lakers tendrían que pasar por el torneo de Play-in para asegurar se cupo en la postemporada.Jugar partidos adicionales antes de los playoffs no es ideal para un equipo que ya está lidiando con jugadores lesionados, y James ya ha expresado su disgusto por el torneo, afirmando que quien se le ocurrió la idea debería ser despedido."Eso es una locura", dijo James sobre el torneo de entrada. "Tienes que ganarte un lugar para estar en la postemporada. No hay consuelo por terminar último. Eso es cursi". Puede que a James no le guste la idea, pero tener que clasificar a través del torneo de entrada es una posibilidad real para los Lakers ahora.Sin embargo, con la expectativa de que James regrese a la alineación, los Lakers todavía tienen la oportunidad de salir del puesto número 7 en el Oeste para evitar el play-in. Una gran victoria el domingo por la noche contra los Phoenix Suns, liderados por Anthony Davis con 42 puntos, ayudó a mantener a Los Ángeles al alcance de la sexta posición.Pero los Lakers necesitarán que Portland pierda algunos juegos en la última semana de la temporada para obtener ayuda para llegar allí.Además de jugar contra los Knicks y los Rockets esta semana, los Lakers terminarán la temporada fuera de casa contra los Indiana Pacers y los New Orleans Pelicans, dos equipos que han estado luchando por buscar un cupo en el Play-in.