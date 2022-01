Legisladores analizan ofrecer ayuda financiera nuevamente a pequeños negocios afectados por la crisis del COVID

Tanto republicanos como demócratas buscan apoyar a la industria restaurantera y otras empresas que luchan por mantenerse operando frente al impacto que está teniendo la variante Ómicron.Desde finales del año pasado congresistas comenzaron cabildeos al interior de los dos grupos parlamentarios para poder tener apoyo para aprobar una ley que permita ayudar a los negocios afectados por la pandemia.El senador demócrata Ben Cardin, presidente del Comité de Pequeñas Empresas y Emprendimiento, encabeza las negociaciones, la semana pasada dijo que está dialogando con su homólogo republicano Roger Wicker para ganar más apoyo.“Seguimos tratando de obtener un apoyo más amplio”, dijo Cardin a The Hill antes de agregar que cree que los legisladores están “bastante cerca” de asegurar el apoyo necesario para lograr la aprobación de la ley.El demócrata dijo que el enfoque del cabildeo ha sido reponer los fondos de ayuda para los restaurantes después de que se agotó el lote de fondos asignados por el Congreso hace meses. La ayuda llegaría en un momento crucial, ya que los restaurantes siguen batallando con los efectos económicos de la pandemia.Aunado a las consecuencias de la pandemia, el sector restaurantero está enfrentando la escasez de personal en todo el país, pero particularmente la mayor batalla es la inflación, ya que los costos de los alimentos están afectando severamente las finanzas de los negocios de comida.Sean Kennedy, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos de la Asociación Nacional de Restaurantes, informó que el financiamiento en lo inmediato, el representante de la organización agregó que miles de restaurantes “están cerrados de forma permanente o a largo plazo” ya que muchas empresas tienen dificultades para recuperarse por la pandemia“Los restaurantes siguen siendo vulnerables, estamos recibiendo el triple golpe de los costos inflacionarios que afectan los precios de nuestros alimentos, una escasez de mano de obra y Ómicron que continúa causando estragos en la confianza del consumidor y la capacidad de los restaurantes para ofrecer comedor interior”, dijo.La Independent Restaurant Coalition dijo que el 80% de los restaurantes y bares independientes en Estados Unidos no recibieron subvenciones del Fondo de Revitalización de Restaurantes, señalaron que si el Congreso no brinda más alivio, podrían cerrar definitivamente.