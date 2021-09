Lewis Hamilton consigue su histórica victoria número 100 en Fórmula 1 en el Gran Premio de Rusia

Lewis Hamilton se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en alcanzar las 100 victorias después de terminar primero este domingo en un Gran Premio de Rusia lleno de dramatismo.El siete veces campeón del mundo superó al líder de la carrera, Lando Norris, en las últimas vueltas. Norris, que aspiraba a una primera victoria en un Gran Premio y fue líder durante la mayor parte de la carrera, derrapó con su McLaren bajo una intensa lluvia.Hamilton terminó finalmente con más de 53 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Max Verstappen, que había salido en la parte trasera de la parrilla después de que Red Bull llevara un nuevo motor.Además de ganar su Gran Premio número 100 y convertirse en el primer piloto en lograr la hazaña, volvió a colocarse al frente de la clasificación del campeonato de pilotos por delante de Verstappen.Hamilton, que el año pasado superó a la leyenda de la F1 Michael Schumacher en número de victorias, agradeció a su equipo el haberle ayudado a llegar a este punto."Me ha costado mucho tiempo llegar a (la victoria número) 100 y ni siquiera estaba seguro de si llegaría o no", dijo Hamilton tras la carrera."Así que es bueno vernos unidos de nuevo y, obviamente, el equipo hizo una gran decisión justo al final", añadió.Top of FormBottom of Form"No quería dejar que Lando se fuera y, por supuesto, no sabía lo que estaba haciendo el clima, pero estoy increíblemente agradecido con todos estos hombres y mujeres que están aquí y en la fábrica porque, vaya, 100".Aunque fue Hamilton el que terminó en lo más alto del podio el domingo, fue otro británico quien parecía destinado a crear su propio pedazo de historia.Norris, de 21 años, consiguió la primera pole de su carrera el sábado, luchando contra las duras condiciones para liderar el pelotón.Y tras perder brevemente el liderato de la carrera en favor de Carlos Sainz, lo recuperó de forma impresionante en la decimotercera vuelta.Aunque las condiciones estaban secas cuando comenzó la carrera, un aguacero en Sochi hizo que las condiciones fueran difíciles para los pilotos.Norris y Hamilton se quedaron inicialmente fuera, hasta que a cuatro vueltas del final, el piloto de Mercedes fue aconsejado por su equipo para cambiar a los neumáticos intermedios.Con los neumáticos lisos y la lluvia cayendo con más fuerza, Norris fue alcanzado cómodamente por Hamilton cuando el piloto de 36 años se puso en cabeza al final de la carrera.El piloto de McLaren perdió velocidad al intentar sortear las condiciones, antes de perder el control y derrapar su auto en la vuelta 51.Finalmente terminó séptimo, y estaba claramente sensible después."No estoy contento, estoy devastado en cierto modo", dijo Norris después de la carrera. "Fue mi decisión, pensé que era el camino a seguir".Hamilton elogió a su compatriota, diciendo que hizo un "trabajo increíble"."Tuvo un ritmo increíble, está haciendo un gran trabajo para McLaren, y fue muy agridulce, obviamente, ver a mi antiguo equipo por delante. Lo están haciendo tan bien, obviamente ganaron la última carrera, lo están haciendo fantástico".