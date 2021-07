Liberan a más de 55,000 migrantes sin cita en corte

Para aliviar la presión histórica en la frontera

Solo el 13% se ha presentado hasta ahora ante una oficina de ICE, como establece la ley. "Aquellos que no se reportan están sujetos a ser removidos", amenaza el Departamento de Seguridad NacionalLa llegada masiva de inmigrantes indocumentados a la frontera en los últimos meses, a un ritmo inédito en varias décadas, llevó a la Patrulla Fronteriza a dejar en libertad a muchos de ellos sin ni siquiera asignarles antes una cita para comparecer ante una corte migratoria para examinar sus peticiones de asilo.Según un reporte de la web informativa Axios, entre marzo y mediados de julio fueron 50,000 en total; se les indicó que debían presentarse en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para regularizar su estado como peticionarios de asilo, pero tan sólo el 13% lo han hecho hasta ahora.La decisión de liberar a un número tan alto de inmigrantes sin procesarlos antes no tiene precedentes conocidos, pero la situación en la frontera, pese a que el Gobierno de Joe Biden se resiste a calificarla de crisis, también es excepcional: entre octubre (cuando comenzó el año fiscal en el que se miden estas estadísticas) hasta julio fueron interceptados más de un millón de inmigrantes, la mayor cifra en 20 años, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional.El procedimiento federal establece que, al ser puestos en libertad, los agentes de inmigración entregan un listado de direcciones de las oficinas del ICE en todo el país y avisan que deben presentarse ante una ellas en un plazo de dos meses.De esta forma, los inmigrantes pueden recibir un permiso de trabajo temporal, y una cita para comparecer ante la corte migratoria que deberá decidir si pueden quedarse de forma definitiva en el país o deben ser expulsados.Pero sólo 6,700 de los migrantes liberados de esta forma entre marzo y julio se presentaron en las oficinas del ICE, según explicó a Axios una fuente del Departamento de Seguridad Nacional.Otros 16,000 no lo habían hecho pese a cumplirse el plazo de 60 días con el que contaban. “Aquellos que no se reportan, como cualquier persona que está en nuestro país sin estatus legal, están sujetos a ser removidos por el ICE”, apuntó la portavoz del DHS, Meira Bernstein.Además, 27,000 inmigrantes que cruzaron y fueron liberados durante el mismo periodo de tiempo aún no se han presentado tampoco, pero siguen dentro del plazo legal para hacerlo.El congresista Henry Cuellar, demócrata por Texas, le dijo a Axios que sólo la semana pasada fueron liberados más de 7,000 inmigrantes sin cita en corte, y que en total, desde marzo, suman ya más de 55,000.Para gestionar la concentración de indocumentados en la frontera con México, el Gobierno ha elaborado una estrategia de 21 puntos para examinar las solicitudes de asilo con mayor rapidez y deportar a los que no cumplan los requisitos, según una copia del plan obtenida por una cadena de Noticias.La Administración impulsa que los funcionarios de asilo tengan plena autoridad para tomar decisiones sobre peticiones hechas por migrantes que cruzan la frontera, lo que evita que todos los solicitantes de asilo puedan defender sus casos en las cortes de inmigración, que ahora acumulan un retraso de más de 1.2 millones de casos.Actualmente, el Gobierno sigue aplicando en la frontera sur las restricciones de la anterior Administración para evitar la propagación de casos de COVID-19, conocidas como Título 42, a pesar de la oposición de los grupos de inmigración en una demanda federal.