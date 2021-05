Linares le complica la noche a Devin Haney

¡Sin tregua en Las Vegas!

El joven campeón demostró su valía tras 12 asaltos con el 'Niño de oro', quien tuvo sus momentos ante el supuesto heredero de Floyd Mayweather Jr.El estadounidense Devin Haney, autonombrado del heredero de Mayweather Jr., defendió exitosamente su cinturón mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante un Jorge Linares que lo puso en bastantes predicamentos durante 12 asaltos en Las Vegas.Desde los primeros rounds, Haney demostró que aprendió muy bien de Mayweather Jr. al establecer su jab en el rostro y pecho parar abrir la defensa de Linares y no permitirle que se le acercara.Para el tercer asalto fue evidente que la rapidez estaba a favor de la juventud de Haney, mientras el venezolano aún intentaba encontrar su ritmo de pelea y una estrategia para conectar sus mejores golpes.Por momentos, Haney nos recordó al gran 'Money' Mayweather.Pero conforme la pelea se hizo vieja, Linares fue encontrando los huecos en la defensa del campeón, y en el décimo asalto el venezolano conectó una combinación con el recto de derecha y súper de izquierda en el último segundo que dejó a Haney tambaleando rumbo a su esquina.Los últimos dos asaltos, los de campeonato, fueron muy cerrados y plagados de tensión. Haney no lucía completamente recuperado de la sacudida en el round anterior, y Linares ya no tenía piernas.Tras 12 asaltos sin tregua, los jueces anotaron la pelea 116-112 (x2) y 115-113 en favor de Devin Haney, quien retuvo el invicto y el cinturón verde y oro de las 130 libras.