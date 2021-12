Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro

Las polémicas ¿Premio al mejor delantero?

Una vez más Lionel Messi fue galardonado con el Balón de Oro 2021, una distinción individual que premia al mejor jugador del mundo cada año, sin embargo, los criterios para elegirlo no están claros.Messi ha ganado el Balón de Oro en 7 ocasiones, nadie ha alcanzado tantos como él, no obstante, ha habido dos en los que la polémica ha sido grande: el del 2010, quienes muchos consideran debió ir para Xavi Hernández o Andrés Iniesta, y el del 2021, donde de nueva cuenta se habló de al menos un par de futbolistas que lo merecían más que el argentino.En esta oportunidad, La Pulga dirigió a Argentina a ganar la Copa América tras 28 años de sequía, sin embargo, a nivel de clubes solo pudo obtener la Copa del Rey. La segunda mitad del año, además, no ha sido buena para él, pues solo ha podido marcar 4 tantos en 12 partidos con el Paris Saint-Germain.Considerando el criterio de los títulos colectivos tanto en clubes como en selección nacional, Jorginho también fue de los líderes que condujo al Chelsea a ganar la UEFA Champions League y a Italia a conquistar la Euro.Si hablamos de rendimiento individual, Robert Lewandowski rompió el récord 40 de goles en la Bundesliga que Gerd Muller ostentó por más de 50 años. Además está a un partido de alcanzar el récord de más victorias consecutivas en la Champions League y ha participado en 27 tantos (22 goles y 5 asistencias) en sus más recientes 17 partidos del certamen continental.Colectivamente, ganó la Bundesliga con el Bayern Munich y llegó a los Cuartos de Final de la Champions League.Cabe recordar que durante el 2020 se determinó no entregar el premio por razones relacionadas a la crisis sanitaria, aunque sin duda el trofeo debió dar a parar a las manos del polaco, algo que incluso el propio Messi reconoció, por lo que se esperaba que para el presente 2021 se considerara también los logros del 2020 dentro de los poco claros criterios.Quizá por eso es que se 'sacaron de la manga' el premio al ' Delantero del año', para que Lewandowski no se fuera con las manos vacías.Asimismo sorprendió que Cristiano Ronaldo, quien recientemente hizo algunas críticas a France Football, organizador de la gala, fuera relegado hasta el sexto puesto de la competencia, y Kylian Mbappé, finalista de la UEFA Champions League, y ganador de la UEFA Nations League con Francia cayera hasta el noveno puesto.Messi ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y ahora en 2021 logra su sétpimo galardón.