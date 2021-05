Llega el verano y también llegan los insectos



Use ropa con mangas, especialmente en áreas densamente boscosas, pasto alto o cuando vaya de excursión. Para una precaución adicional, use zapatos cerrados y meta sus pantalones dentro de sus calcetines.



Utilice un repelente de insectos que contenga al menos un 20 por ciento de DEET. Asegúrese de leer las instrucciones, especialmente si se usa junto con protector solar, y vuelva a aplicar según sea necesario.



Evite los perfumes perfumados cuando esté al aire libre, ya que se sabe que atraen a los mosquitos.



Asegúrese de que las mallas de todas las ventanas y puertas estén intactas para evitar la entrada de insectos voladores. Si acampa o duerme al aire libre, use un mosquitero.



Enséñeles a sus hijos sobre los montículos de hormigas bravas, asegurándose de que entiendan que no deben patear ni pinchar a los que ven.



Después de caminar, acampar o pasar períodos prolongados en áreas boscosas, asegúrese de revisar el cabello y la piel en busca de garrapatas. Los niños más pequeños necesitarán ayuda con esto, pero los niños mayores deben poder controlarse por sí mismos.





Coloque una bolsa de hielo sobre las picaduras de insectos dolorosas o las que estén comenzando a hincharse para ayudar a evitar la picazón.



Si la picazón ya ha comenzado, use una loción de calamina de venta libre o una crema de hidrocortisona para calmar la piel.



Evite que sus pequeños se rasquen o piquen las picaduras de insectos para evitar una mayor irritación. Si tienen problemas para ignorar el área, coloque una curita sobre ella. Esto puede ayudar a brindar alivio y protección, incluso mientras duermen.



GREENVILLE, S.C.— Más tiempo al aire libre significa más exposición a plantas e insectos que podrían causar dolencias comunes durante el verano. Ya sea por hiedra venenosa, mosquitos, garrapatas o hormigas rojas, las familias que deseen aventurarse al aire libre deben ser conscientes y tomar precauciones para protegerse a sí mismas y a sus hijos.“Los niños a menudo no se dan cuenta de que han estado en contacto con una de las muchas plagas de la naturaleza hasta que es demasiado tarde. La mayoría de las picaduras de insectos son inofensivas, pero algunas pueden ser dolorosas, propagar enfermedades peligrosas o causar reacciones alérgicas graves”, explicó el Dr. Aaron Tolan, pediatra de Clemson Primary Care. "Afortunadamente, hay muchos pasos que se pueden tomar de antemano, y los tratamientos en el hogar están disponibles si ocurre un encuentro probable".Los niños curiosos pueden entrar en contacto con otra molestia común del verano: la hiedra venenosa. Esta planta de color verde brillante, junto con el roble venenoso y el zumaque, contienen un aceite llamado urushiol que puede provocar una reacción alérgica si entra en contacto con la piel. Los síntomas a menudo aparecerán en forma de un sarpullido que pica, que presenta protuberancias o hinchazón y enrojecimiento. En casos graves, puede causar hinchazón alrededor de los ojos o problemas para respirar.“Si sospecha que su hijo ha estado en contacto con la hiedra venenosa, comience el tratamiento en el hogar temprano. Es probable que la erupción se pueda tratar con ungüentos, cremas o un baño de avena de venta libre, pero debido a que los tratamientos tópicos son menos potentes que los tratamientos orales, funcionan mejor al principio del curso”, dijo el Dr. Kevin Via de Medicina Familiar. Noreste de Columbia.Si la erupción no mejora después de 10 días o si comienza a hincharse, volverse dolorosa o perder pus, consulte a su médico de inmediato, ya que puede haberse infectado. Para ayudar a prevenir la exposición a la hiedra venenosa, esté atento a sus reveladoras enredaderas de tres hojas alrededor de su jardín o propiedad y quítelas y deséchelas de manera segura. Evite quemar la hiedra venenosa, ya que el humo puede contener aceite de urushiol y provocar una reacción en las vías respiratorias si se inhala.