Llega un héroe al Camp Nou: el Al-Sadd reveló que Xavi será el nuevo entrenador del FC Barcelona

"Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino", expresó el club catarí tras el deseo de Xavi Hernández de regresar al conjunto catalán. El Al-Sadd confirmó que ya llegó a un acuerdo con el FC Barcelona y el español es libre de entrenar a los culésEl Al-Sadd catarí ha anunciado en sus redes sociales el traspaso de Xavi Hernández para que se convierta en el nuevo entrenador del Barcelona.El director ejecutivo del club asiático, Turki Al-Ali, ha confirmado en un comunicado el acuerdo para la salida de Xavi “tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato“.“Xavi nos informó en los últimos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento, en particular por la etapa crítica que atraviesa su club de la ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y la relación continuará”, añade en el comunicado el responsable del Al-Sadd.De esta forma, Xavi Hernández se convertirá en el nuevo entrenador del conjunto azulgrana tras más de un lustro en el club catarí, primero como jugador y desde 2018 como técnico.El Al-Sadd, quien asegura que han llegado a un acuerdo de cooperación con el Barcelona para el futuro, asegura que Xavi es “historia” del club. De hecho ganó cuatro títulos, dos de Liga, en su última etapa como futbolista en activo, y como entrenador ha logrado que el conjunto haya dominado el fútbol catarí, con otras siete coronas pero sobre todo con un dominio absoluto.Xavi, que deja al Al-Sadd en cabeza de la tabla de la Superliga catarí con tres puntos de ventaja sobre el Al-Duhail (con el que empató a tres en su último encuentro el miércoles), ocupará el banquillo del Barcelona tras la salida del neerlandés Ronald Koeman y que en estos últimos partidos ha estado a cargo de forma interina de Sergi Barjuán.A falta del anuncio oficial de parte del Barcelona, el exjugador de Terrassa, de 41 años, regresa a la entidad barcelonista seis años y medio después de anunciar su marcha. El club está en una situación económica más que delicada y el equipo atraviesa también por un momento complicado, noveno en la clasificación de LaLiga Santander, segundo en la Liga de Campeones, pero sobre todo necesitado de reencontrarse con su estilo.