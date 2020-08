“Lo mejor de la vida es cuando los hijos se van”

Cuando mi hijo leyó el título de mi post, “Año nuevo en el extranjero y sin marido”, me mandó un mensaje con extrañas caritas de WhatsApp, diciéndome “cualquier día leo, -Lo mejor de la vida es cuando los hijos se van. Como título me pareció bueno y como reflexión excelente, porque últimamente me pregunto cómo será mi vida cuando se hayan ido.Doblo la ropa que lavo y veo de un lado los enormes montones de ambos y del otro, dos pantis míos y un suéter. Pienso en mi futuro y en lo que haré.Desde que nacieron he estado con ellos. Renuncié a ejercer como Abogada y decidí hacer multinivel, simplemente porqué podían ir conmigo a las reuniones; asumo que por eso hablan tan bien y los dos saben vender. Toda mi vida giró en torno a ellos.Económicamente contábamos solo con el salario de mi exesposo, así que hacíamos malabares para llegar a fin de mes. No nos sobraba dinero, así que buscaba cuanta actividad gratis o económica hubiera para llevarlos. Desde pequeños asistieron a óperas, conciertos y varias clases extracurriculares.Recuerdo que para esa época teníamos un carro que se dañaba día de por medio, pero igual me las ingeniaba para que no se perdieran nada. Caminaba largos trechos para recogerlos, mientras cargaba un violín, una guitarra, la ropa de ballet, el uniforme de béisbol con manilla y bate, sus dos almuerzos y botellas de agua.Así que hoy cuando leo el título de mi post, - “Lo mejor de la vida es cuando los hijos se van”, estoy totalmente de acuerdo. Les di raíces para que crecieran firmes y ahora les entrego sus alas.¿Quieres ser una Mujer sin equipaje, con mucha autoestima, que ya no carga pasado y le sobra la seguridad para tomar tal o cual decisión? Suscríbete a mi Blog: http://www.mujersinequipaje.comSi te encantó este Post y sientes que le puede ayudar a alguna Mujer, te doy las gracias por compartirlo.Sígueme en las redes como @mujersinequipaje o escríbeme a mujersinequipaje@gmail.com