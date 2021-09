Lo nuevo de WhatsApp Reacciones, y privacidad.

Los usuarios podrán usar cualquier emoji que deseen como reacción a los mensajes, según el portal especializado Wabetainfo

Los usuarios a los que apliquemos estos bloqueos parciales nos seguirán teniendo en su lista de contactos, pero tendrán menos información acerca de qué hacemos o dejamos de hacer en la app.

WhatsApp prepara la introducción de reacciones a los mensajes, según ha avanzado el portal especializado Wabetainfo, que ha añadido que, al menos por ahora, el usuario podrá utilizar para ello cualquier emoji que desee. Estas interacciones no son anónimas, así que todos los participantes en una conversación de un grupo de la popular aplicación de mensajería podrán ver quién ha reaccionado a un mensaje concreto y con qué tipo de mensaje.Aunque de momento la función solo se ha visto en WhatsApp para iOS, el portal asegura que también se está desarrollando para Android y tarde o temprano también llegará al escritorio.Además, el portal asegura que la aplicación de mensajería prepara novedades en sus configuraciones de privacidad, con una nueva opción que hará posible por primera vez ocultar la hora de última conexión solo a los contactos determinados que elija el usuario. Las opciones de privacidad actuales de WhatsApp, que llevaban varios años sin cambiar, permiten que los usuarios escojan tres posibilidades: compartir la hora de última conexión con todo el mundo, solo con los contactos o con nadie.WABetaInfo ha advertido una nueva configuración de privacidad en una versión en desarrollo de WhatsApp para iOS, con la que por primera vez los usuarios pueden elegir una cuarta opción: todos mis contactos excepto.Con esta novedad, los usuarios pueden escoger que todos sus contactos vean su hora de última conexión por defecto y a la vez establecer excepciones para contactos determinados que el propio usuario elija, sin tener que ocultar esta información para todos.La app se prepara para queAhora podremos esconder algunos de nuestros datos de determinados usuarios, y sólo de ellos.Esa opción ya existe en WhatsApp, no obstante, aunque tenemos que irnos a los estados para poder disfrutar de ella. Se trata de la opción "que nos permite decidir que algunos usuarios de nuestra lista de contacto no podrán ver nuestros estados publicados.El próximo cambio de WhatsApp tiene que ver, por tanto, con que se amplían las opciones para ocultar información a determinados contactos. Según lo que cuenta WaBetaInfo, pronto podremos decidir que algunos contactos concretos no puedan ver la hora de nuestra última conexión, nuestra foto de perfil o nuestra información. Así los tendremos en la lista pero con acceso limitado.Se trata, por tanto, de una opción intermedia entre la visibilidad completa y el bloqueo de estos mismos contactos que nos permitirá tener una lista de contactos más amplia pero así impedir que accedan a determinada información.