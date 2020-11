Lo que debes saber de la PS5

La PS5 competirá de tú a tú con Xbox Series X, intentando repetir el éxito de la actual PS4, que ha conseguido batir desde 2013 los 100 millones de unidades vendidas.PlayStation 5 tendrá que ser competitiva en precio, catálogo de juegos, retrocompatibilidad, características técnicas y servicios para los jugadores, como infraestructura online o juego en la nube. En este artículo conocerás todo lo que hay que saber sobre PS5 para sopesar, o no, su compra el día de lanzamiento.Una de las grandes preguntas relacionadas con PS5 que ya tiene respuesta oficial por parte de Sony, y lo cierto es que depende. Como sabemos, hay dos versiones de la consola y por lo tanto dos precios diferentes.La edición digital de PS5 estará disponible por un precio recomendado de 399.99 dólaresy la PS5 con la unidad de disco Ultra HD Blu-ray estará disponible por un precio recomendado de 499.99 dólares.Existen dos fechas para el lanzamiento de PlayStation 5, dependiendo del grupo de países en los que te encuentres.Europa y resto del mundo.Como hemos dicho, la única diferencia notable entre la versión digital y la versión estándar de PlayStation 5 es la forma en la que será destinada a la hora de jugar.por tanto, sólo sirve para los que no les importe tener su biblioteca de juegos en un disco duro o en la nube.No es una consola para los jugadores clásicos que quieren tener sus juegos en la estantería, pero sí, por ejemplo, para los suscriptores a PS Plus que sólo juegan a los títulos gratuitos o a las ofertas virtuales., así como el mismo SSD de ultra alta velocidad con I/O integradas que brindarán una carga ultrarrápida a los jugadores. Con este disco duro los tiempos de carga son prácticamente inexistentes en la next-gen.No es que tenga el mejor catálogo de lanzamiento de la historia en las consolas PlayStation, pero lo cierto es que la competencia esta vez tampoco ha apretado las tuercas…Nos encontramos con un catálogo de lanzamiento de PS5 que mezcla algunos juegos exclusivos y títulos interesantes third-party. Debemos recordar que muchos juegos de PS4 recibirán su mejora en PS5, por lo que no sólo se nutrirá de juegos next-gen.Pero sí sabemos cuáles sonAstro’s Playroom (Japan Studio) – preinstalado en PS5Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79,99€Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – 79,99€Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59,99€Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edición Ultimate (Insomniac Games) – 79,99€Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69,99€Assassin's Creed: Valhalla, DmC 5: Edición especial. Godfall, Madden NFL 21, Astro's Playroom, Watch Dogs: Legión