Lo que debes saber del ‘COVID largo’ o pos-covid.

El COVID largo, también llamado síndrome pos-covid, se perfila como un importante problema de salud pública a largo plazo. En el Reino Unido, cerca de 700.000 personas informaron haber tenido síntomas durante al menos tres meses después de infectarse con covid-19, según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido en marzo.La mayoría de los 700.000 dijeron que su enfermedad limitaba sus actividades diarias y para casi 70.000, los síntomas han durado más de un año.Un estudio separado publicado el mes pasado mostró que siete de cada 10 personas que habían sido hospitalizadas por covid-19 no se habían recuperado por completo cinco meses después de ser dadas de alta.El Dr. Manoj Sivan, profesor clínico asociado y consultor de la Universidad de Leeds, fue uno de los primeros médicos en comenzar a escribir sobre los portadores de COVID largo la primavera pasada. Como experto en medicina de rehabilitación, sabía que las epidemias anteriores de SARS y MERS dejaron a algunos pacientes con síndromes posvirales. Y observó los mismos patrones con el coronavirus.“Se estima que cualquier persona que se esté recuperando de COVID se recupere bien, una recuperación completa, dentro de cuatro a seis semanas”, indicó. “En aproximadamente el 10% al 20% de las personas, los síntomas pueden persistir más allá del período de cuatro a seis semanas y en aproximadamente el 10% de las personas, los síntomas pueden persistir incluso más allá de las 12 semanas, cuando se convierte en un problema real”.Muchos pacientes sufren síntomas asociados con la disautonomía, que es causada por un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo y que puede incluir palpitaciones, mareos y problemas psicológicos como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, según Sivan. Algunas personas han tenido erupciones e hinchazón de las articulaciones y algunas han desarrollado nuevas alergias.La Dra. Nisreen Alwan, profesora asociada de salud pública en la Universidad de Southampton, dijo que la movilización de pacientes con COVID largo a través de las redes sociales ayudó a acelerar el reconocimiento de la afección como un problema grave.Un estudio publicado a principios de esta semana demostró que hasta una de cada tres personas infectadas con covid-19 tienen síntomas neurológicos o de salud mental a más largo plazo.Este aspecto del COVID largo el que podría ser particularmente preocupante, porque afecta la capacidad de las personas para regresar al trabajo. Señaló que muchos pacientes de COVID largo experimentan dificultades cognitivas como problemas de memoria, dificultades del habla, capacidad para concentrarse, leer o planificar su día.“Tenemos una enorme cantidad de personas que han estado enfermas durante un año, son jóvenes, principalmente están en edad laboral, la mayoría parece haber estado completamente sana antes y de repente no pueden trabajar”, dijo. “Incluso si mejoran, lo que estamos descubriendo es que las personas tienen recaídas, regresan, quieren regresar y luego el esfuerzo, ya sea del cerebro o del cuerpo, puede parecer desencadenar una recaída”, explicó.Algunos portadores de COVID largo también han informado de alivio después de la vacuna, cuentan que sus síntomas se han calmado notablemente después de recibir la vacuna contra el covid-19. Si bien los expertos aún no están seguros de la ciencia sobre por qué podría estar sucediendo esto o cuánto tiempo podría durar la mejora de los pacientes, otros