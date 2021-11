Lo que dejó la jornada dominical de la NFL

Equipos como Buffalo o Titans lucían sólidos para los Playoffs pero en esta semana fueron sorprendidos; Steelers y Chargers se anotaron tantas veces como pudieron.Se disputó una semana más de la NFL y en los partidos dominicales hubo equipos que llegaban como víctimas y terminaron sorprendiendo; tambié hubo partidos en los que las defensas prácticamente no existieron.Colts 41-15 BillsLos Bills son líderes divisionales y caminaban como uno de los equipos más sólidos de la temporada; sin embargo, fueron sorprendidos por los Colts que tuvieron a un Jonathan Taylor en modo arrasador pues logró cinco anotaciones, cuatro por tierra y una por aire, con lo que se convirtió en el quinto jugador en la era del Superbowl en tener un partido de más de 200 yardas combinadas y cinco visitas a las diagonales. Carson Wentz lanzó para 106 yardas y un pase de anotación mientras que Josh Allen lanzó 209 yardas, dos pases de touchdown y dos intercepciones.Texans 22-13 TitansHouston es uno de los peores equipos de la temporada y llegaron al partido ante los Titans con marca de 1-8 por lo que parecían la víctima perfecta pero la realidad fue otra pues el equipo de Tennnessee estuvo muy limitado a la ofensiva pues a pesar de que Ryan Tannehilllanzó para 323 yardas, fue interceptado en cuatro ocasiones y apenas logró un pase de anotación, mientras que su contraparte, Tyrod Taylor, con trabajos logró 107 yardas, no tuvo pase de anotación pero sí dos acarreos a las diagonales que contribuyeron para la victoria.Cowboys 9-19 ChiefsLos Cowboys han caído en una etapa de irregularidad luego de que en una parte de la temporada ganaron seis en fila. El equipo de la estrella solitaria estaba a prueba ante los Kansas City Chiefs que llegaban con tres juegos consecutivos ganados y este sería el cuarto pues entre la defensa y Pat Mahomes lograron salir con la victoria. El quarterback de los Chiefs lanzó para 260 yardas y una intercepción mientras que Dak Prescott tuvo 216 yardas y dos intercepciones.Steelers 37-41 ChargersSteelers y Chargers se anotaron todos los puntos que pudieron en un partido en el que las defensas simplemente no existieron. Austin Ekeler fue el guía para el equipo de Los Angeles pues logró cuatro anotaciones, dos por pase y dos por carrera, mientras que Justin Herbert lanzó para 382 yardas, tres pases de anotación y una intercepción, al tiempo que Ben Roethlisberger tuvo 273 yardas y tres pases a la zona prometida.Otros resultadosSaints 29-40 EaglesDolphins 24-17 JetsWashington 27-21 PanthersLions 10-12 Browns49ers 30-10 JaguarsPackers 31-34 VikingsRavens 16-13 BearsBengals 32-13 RaidersCardinals 23-13 Seahawks