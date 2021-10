“Los agentes de ICE no detendrán personas cuando vayan en camino al trabajo”

Promete Mayorkas

El principal responsable de los cambios en las políticas migratorias habló sobre el fin de las redadas en los centros de trabajo, los menores no acompañados en la frontera y las nuevas reglas de deportación.En medio del aumento en la llegada de menores no acompañados a la frontera suroeste y los temores por las redadas de los agentes migratorios, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló sobre estos temas.Mayorkas, quien emigró de Cuba junto con su familia cuando aún era muy joven y se ha convertido en el primer latino y el primer inmigrante en ocupar el puesto, anunció esta semana el fin de las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en los centros de trabajo, una práctica común durante la Administración Trump que destrozó a cientos de familias latinas.Esto es algo en lo que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo, asegurarnos de que nuestras labores policiales se realizan de una manera humanitaria y responsable y yo decidí que para lograr esto debíamos concentrar nuestros esfuerzos en los empleadores que son inescrupulosos y se aprovechan de la gente vulnerable que no tiene documentos o una presencia legal en Estados Unidos"ALEJANDRO MAYORKAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD NACIONALEn la entrevista, se le preguntó a Mayorkas si esto significaba que ahora los agentes iban a interceptar a los migrantes cuando estos se dirigiesen a sus trabajos o escuelas."Los agentes de ICE no detendrán personas cuando vayan en camino al trabajo o la escuela", le aseguró en respuesta el funcionario, quien agregó que la prioridad para la Administración será deportar a aquellas personas que constituyan un peligro a la seguridad pública o nacional.Al hablar sobre las dificultades que ha enfrentado en el Congreso el proyecto para dotar de un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados, Mayorkas urgió a los legisladores a encontrar acuerdos para poder avanzar en el tema y defendió las políticas que ha tomado la Administración Biden para modernizar el sistema de inmigración. T. 7, 202101:46"Las directrices que emití el 30 de septiembre son ejemplos muy poderosos de lo que este Gobierno puede hacer, está haciendo y seguirá haciendo", afirmó el funcionario, en referencia a la orden que prohíbe la deportación de los migrantes por el simple hecho de no poder acreditar su estancia legal.Cuando se le preguntó a Mayorkas sobre el repunte de niños solos encontrados en la frontera por las autoridades, que en el último mes fueron más de 19,000, el secretario explicó cómo es que proceden las agencias del Gobierno en estos casos."Lo que hacemos cuando nos encontramos con un menor no acompañado es tomarlo bajo nuestra custodia y entregarlo lo más rápido posible al cuidado de Salud y Servicios Humanos, hasta que pueden poner a ese niño al cuidado de un miembro de la familia, un padre, un tutor legal u otro patrocinador calificado", afirmó Mayorkas.Según datos de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, por su sigla en inglés) los encuentros con niños que cruzaron la frontera sin sus padres o tutores aumentaron en un 163% en el año fiscal de 2021 respecto del año anterior.Tan solo esta semana se destacaron en medios de comunicación al menos tres casos distintos de menores no acompañados que pusieron su vida en peligro al cruzar la frontera por el desierto, además del de una madre migrante que dio a luz en medio de un campo cuando las autoridades la detuvieron.Dos hermanas hondureñas de 4 y 6 años fueron encontradas solas mientras deambulaban por el desierto cerca de la presa Morelos en Yuma, Arizona.Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza las encontraron entre la vegetación seca, se percataron de que tenían una nota con información para encontrar a su tía, quien reside en Estados Unidos. Las pequeñas fueron halladas en buen estado de salud y ya han sido transferidas al Departamento de Salud y Servicios Humanos."No pongan a sus niños, a sus seres queridos ni a ustedes mismos en manos de contrabandistas que solo les importan las ganancias y no el bienestar de la gente... no asuman ese viaje tan peligroso, no lo emprendan", pidió Mayorkas, quien también destacó que la frontera no se encuentra abierta.Ante el anuncio de que las personas completamente vacunadas podrán ingresar a Estados Unidos a través de los puertos de entrada oficiales, siempre y cuando cuenten con la autorización legal correspondiente, Mayorkas aclaró que no se trataba de una invitación para la gente que no cuenta con los documentos apropiados para ingresar al país legalmente.También destacó que los inmigrantes indocumentados que deseen pedir asilo tienen una oportunidad para hacerlo legalmente, llegando a los puertos de entrada. Pero no aclaró si habrá opciones para que se vacunen allí mismo si aún no lo han hecho.No hay fecha para el retiro del Título 42Mayorkas destacó que la regla conocida como Título 42, mediante la cual se expulsa de manera expedita a la mayoría de los migrantes, sin derecho a solicitar asilo, es un lineamiento sanitario establecido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés)."Se basa en una necesidad de salud pública, no es un asunto de inmigración, en tanto se mantenga esa necesidad de salud pública y en tanto no hayamos salido de la pandemia, esa necesidad se mantendrá", explicó el funcionario.¿Qué sucedió con los miles de haitianos que se encontraban en el Río Grande?Muchos han sido expulsados por las autoridades bajo las reglas de salud pública, indicó Mayorkas.Otros regresaron voluntariamente a México, "entendiendo que sus esfuerzos por permanecer en EE.UU. no tendrían éxito". Otros más fueron llevados a lugares en la frontera mientras se les deporta. Los demás individuos han sido referidos a las cortes para que procesen sus solicitudes de asilo, quienes podrían ser deportados si los jueces niegan sus peticiones, explicó.El futuro del programa 'Quédate en México'Luego de que una corte ordenara a la Administración Biden que reinstaurara el programa de asilo conocido como 'Quédate en México' (Protocolos de Protección al Migrante, por su nombre oficial), el Gobierno ha apelado esa decisión.Mediante el programa, que ha sido ampliamente criticado por defensores de los derechos humanos, miles de solicitantes de asilo han sido enviados a las ciudades fronterizas mexicanas para esperar por sus casos en las cortes migratorias estadounidenses.¿Qué se sabe del programa ‘Quédate en México’ y qué pasará con las personas que esperan respuesta?"No estamos de acuerdo con la política de permanecer en México que estableció el Gobierno anterior", enfatizó Mayorkas. "Seguimos discrepando con la corte, pero se nos dio la orden de implementarlo, mientras seguimos batallando en la corte", agregóCientos de personas en este programa han caído víctimas de los grupos delincuenciales en México, quienes los secuestran y piden miles de dólares a sus familiares a cambio de la liberación de sus seres queridos."He indicado que voy a emitir un nuevo memorando rescindiendo esta orden de permanecer en México, pero mientras tanto estamos obligados a cumplir con la orden de la corte", afirmó el secretario."Pienso en mi herencia hispana todos los días"Al preguntársele por su identidad cubano-estadounidense, Mayorkas aseguró que "no pasa un solo día en que yo no piense en mis padres y en lo que ellos construyeron para mis hermanos y para mí... Pienso en mi herencia hispana todos los días".El secretario pidió a los latinos, en el marco del mes de la herencia hispana, "que compartan el orgullo que yo siento y sé que lo que hacen".