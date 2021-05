Los Angeles Lakers elevó su banderín de campeones a lo más alto del Staples Center

Los Angeles Lakers realizó la ceremonia de elevación del banderín de campeones de la temporada pasada de la NBA. El acto se realizó con público presente en las gradas del Staples CenterEn la noche del miércoles, Los Angeles Lakers realizaron una ceremonia para presentar su 17mo banderín que los identifica como campeones de la NBA. Recordemos que los angelinos ganaron el trofeo Larry O’Brien en la temporada pasada, pero no habían realizado el tradicional acto debido a la ausencia de público. Ante un Staples Center con público, LA volvió a celebrar el éxito conseguido mostrando el nuevo banderín, a muy pocos días de comenzar los Playoffs.El banderín estuvo oculto por un mensaje que decía: “Familia Lakers, manténte atento “.Luego, bajo el sonido inconfundible de We Are The Champions, el banderín fue revelado. Los fans emocionados vitorearon y celebraron un momento mágico en la historia de Los Angeles. Posteriormente el equipo respondió en el tabloncillo venciendo 124-122 a los Rockets. Fue una importante victoria que los mantiene en la pelea por el sexto puesto de la clasificación, plaza que lo exhimiría de jugar el mini torneo previo a los cruces de Playoffs.