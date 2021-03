Los casos de covid-19 en EE.UU. se han aplanado

eso puede predecir otro aumento, según un experto

Hay buenas razones para ser optimistas sobre dónde podría estar Estados Unidos para el verano a medida que se acelera la vacunación contra el covid-19.Pero en este momento, se avecinan varias amenazas. Y el país se encuentra en una encrucijada.«Por un lado, estamos sacando las vacunas a un ritmo récord, pero por otro lado tenemos estas variantes. También sabemos que se han producido aumentos repentinos después de las vacaciones de primavera y antes de las vacaciones. Así que lo que suceda ahora realmente depende de nosotros», dijo el domingo la doctora de emergencias Leana Wen.Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que más de 4.800 casos de variantes de coronavirus detectados por primera vez en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil se han informado en EE.UU. Es probable que el número real de casos sea mayor; este número solo representa los casos que se han detectado con la ayuda de la secuenciación genómica, dijo la agencia.«La mejor manera de evitar cualquier amenaza de variantes es hacer dos cosas», dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci. «Conseguir que se vacune a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible y continuar con las medidas de salud pública hasta que consigamos este amplio paraguas de protección sobre la sociedad de que el nivel de infección es muy bajo».Eso significa que EE.UU. no debería aliviar las restricciones antes de que el número de casos diarios de covid-19 caiga por debajo de los 10.000 y «tal vez incluso considerablemente menos que eso», ha dicho anteriormente Fauci.Pero una lista cada vez mayor de gobernadores ha anunciado recientemente una reducción de las restricciones. Y los niveles de infección en EE.UU. son todo menos bajos a medida que circulan las variantes. Un promedio de más de 53.000 casos de covid-19 y más de 1.350 muertes se reportaron diariamente durante la última semana.La disminución de casos que los funcionarios informaron a principios de este año parece haberse estabilizado, lo que preocupa a los expertos.«Según nuestra experiencia previa en este país y en otros países, cuando ves una meseta, predice otro aumento», dijo el domingo la Dra. Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga. «Y tenemos estas nuevas variantes que también están potencialmente impulsando un aumento más severo».Las vacaciones de primavera, que han comenzado en todo el país, podrían ser una tormenta perfecta para propagar variantes.Ya, multitudes de vacacionistas han comenzado a llenar las playas de Florida, y sin saberlo, podrían traer de vuelta el virus cuando regresen a casa, advirtió un experto anteriormente.En Miami Beach, el alcalde, Dan Gelber, dijo durante el fin de semana que los funcionarios locales están viendo «demasiada actividad en las vacaciones de primavera».«Tenemos un problema con demasiada gente que viene aquí», dijo el alcalde. «Tenemos un problema con demasiada gente que viene aquí para descontrolarse».Mientras tanto, los viajes aéreos por todo el país están alcanzando récords de pandemia.Más de 1,3 millones de personas fueron examinadas en los aeropuertos el viernes, el número más alto desde el 15 de marzo de 2020, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).Más de 1,2 millones de personas fueron examinadas el sábado, según la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein. Eso es aproximadamente el doble de la cantidad de personas que fueron examinadas el 9 de febrero, dijo Farbstein en un tuit.«Fue el octavo día de este mes que el rendimiento superó (un millón). Si planea viajar, use una máscara», agregó Farbstein.Si bien muchos estadounidenses presionan por un regreso a la normalidad con un clima más cálido en el horizonte, los funcionarios de EE.UU. están tratando de poner la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible.Hasta ahora, más de 69,7 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19. Más de 37,4 millones están completamente vacunadas, aproximadamente el 11,3% de la población de EE.UU.El domingo, el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y actual miembro de la junta de Pfizer, ofreció noticias más alentadoras.«Toda la evidencia de todas las vacunas apunta ahora en la dirección de que estas vacunas reducen la infección asintomática y reducen la transmisión», dijo a CBS.«Si ese es el caso, la vacuna crea lo que llamamos ‘huéspedes sin salida’ –muchos huéspedes sin salida– lo que significa que las personas ya no podrán transmitir la infección», agregó Gottlieb.La semana pasada, los CDC publicaron su primer conjunto de pautas para personas completamente vacunadas, una guía que la agencia y otros funcionarios han dicho que evolucionará a medida que se vacunen más estadounidenses y haya más datos disponibles.«Lo que hemos visto fue la primera entrega de lo que puedes hacer si estás vacunado… lo que puedes hacer en el hogar, junto con personas vacunadas o las personas vacunadas con una persona no vacunada», le dijo Fauci a CNN el domingo.«Muy pronto se verán tipos similares de pautas para la gente estadounidense, con respecto a los viajes, el lugar de trabajo, todo tipo de cosas diferentes», agregó. «Inminentemente se verán aparecer ese tipo de pautas».Los expertos en salud han estimado que entre el 70% y el 85% de la población de EE.UU. debe vacunarse para que el país alcance la inmunidad colectiva contra el covid-19. Pero siguen existiendo desafíos importantes, dijo la semana pasada la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, que incluyen «suministro limitado de vacunas, vacilación constante sobre la vacunación y crecientes mitos y desinformación relacionados con las vacunas de covid-19».Una encuesta realizada por SSRS, que se publicó el jueves, muestra que si bien el 92% de los demócratas dicen que han recibido una dosis de la vacuna o planean recibir una, eso cae al 50% entre los republicanos.Es un hallazgo que el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, llamó «preocupante».En Georgia, el gobernador, Brian Kemp, dijo en una conferencia de prensa a finales de la semana pasada que el estado está viendo dudas sobre las vacunas por parte de los republicanos blancos en varias comunidades.Otra encuesta, realizada, encontró que casi la mitad (47%) de las personas que apoyaron al presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 dijeron que no recibirían una vacuna de covid-19 si estuviera disponible para ellos, mientras que solo alrededor del 10% de las personas que apoyaron al presidente Joe Biden dijeron que no recibiría una vacuna.Fauci dijo en «Fox News Sunday que pensaba que si Trump decía a los republicanos que se vacunen «haría toda la diferencia en el mundo».«Es una persona muy popular entre los republicanos. Si saliera y dijera: ‘Ve y vacúnate, es realmente importante para tu salud, la salud de tu familia y la salud del país’, parece absolutamente inevitable que la gran mayoría de las personas que son sus seguidores más cercanos lo escucharían», dijo Fauci.