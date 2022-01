Los CDC actualizan sus recomendaciones de mascarillas

Las de tela no son efectivas, las N95 ofrecen "mayor protección"

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, aclararon que no todos los tapabocas ofrecen igual protección: en su publicación que acaba de ser actualizada aseguran que las mascarillas de tela comunes son las que ofrecen menos evitan el contagio del virus, en comparación con las mascarillas N95 y KN95."Usen la mascarilla que les ofrezca la mayor protección posible, que les quede bien, y que usen de forma consistente", se lee en las recomendaciones. "Si se utilizan de forma consistente y apropiada, las N95 proveen el mayor nivel de protección de las partículas, incluidas aquellas que causan el COVID-19".Anteriormente la agencia no había recomendado a la población general el uso de estas mascarillas, por miedo a que esos tapabocas faltaran en ambientes quirúrgicos y de cuidados de salud. Ahora los CDC dicen que la escasez ya no representa una preocupación.Algunos expertos creen que esta guía debió haberse dado mucho antes y que no va lo suficientemente lejos. "Necesitamos ir mucho más allá y decir claramente cuál es el estándar que estamos buscando", dijo el Dr. Ranu Dhillon, un médico de salud global en la Escuela de Medicina de Harvard y Brigham y el Women's Hospital."Los CDC han debido decir esto hace dos años", explicó. "La ciencia fue clara hace dos años".Tara Smith, profesora de epidemiología en la facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Kent, en Ohio, asegura que aunque la guía de los CDC es bienvenida, le preocupa cómo la gente que necesita mascarillas de calidad, como las N95, tendrán acceso a ellas."¿Hay acaso un plan para distribuirlas, especialmente para aquellos quienes no puedan pagarlas o no puedan encontrarlas fácilmente? Esto es algo que yo esperaba que se hiciera antes", escribió Smith en un correo electrónico. "Las recomendaciones son geniales pero sin acceso, especialmente para quienes corren más riesgo, no son suficientes".