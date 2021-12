Los CDC alertan de una ola de contagios por ómicron en las próximas semanas que puede colapsar los hospitales

Las dosis ya disponibles en la actualidad de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 son suficiente como para combatir la variante ómicron sin necesidad de desarrollar nueva fórmulas, según dijo el miércoles Anthony Fauci, el principal expertos en epidemias del país y asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus.“Nuestras vacunas de refuerzo funcionan contra ómicron. En este momento, no es necesario un booster específico para la variante”, aseguró Fauci.Todas las personas de 16 años o más pueden recibir la dosis de refuerzo, pero menos de un tercio de quienes son elegibles lo han hecho, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Y millones de personas no califican aún por retrasarse con las otras dosis (el refuerzo se toma seis meses después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, y dos meses después de la de Johnson & Johnson).Aunque la variante delta sigue representando la gran mayoría de los casos de COVID-19 en el país, ómicron suma ya cerca del 3% de los nuevos casos, según los CDC, y se ha detectado en 36 estados.En algunos estados ese porcentaje es incluso mayor, según dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky. Así, por ejemplo, suma el 13% de nuevos casos en Nueva Jersey y Nueva York.Según Walensky, se espera que los casos de ómicron aumenten en las próximas semanas, y añadió que el número de nuevos casos se está duplicando ya aproximadamente cada dos días.La agencia detalló en su informe que, en el peor de los escenarios, se espera una oleada de contagios por ómicron en enero, que se sumaría a los casos de gripe y a los la variante delta; uno de los funcionarios habló de “un triple golpe”, que podría abrumar a los sistemas de salud y devastar las comunidades, en particular aquellas con bajas tasas de vacunación.El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó el martes de que ómicron se está extendiendo más rápido que cualquier otra variante. “La realidad es que ómicron está probablemente en la mayoría de los países, aunque no se haya detectado todavía”, afirmó.Más de 20 universidades en Estados Unidos están exigiendo la vacuna de refuerzo, el uso de la mascarilla y en algunos casos han cancelado las clases ante los nuevos contagios por ómicron.En Nueva York, un pico de contagios obligó a cancelar las clases en la Universidad de Cornell."Prácticamente todos los casos de la variante ómicron hasta la fecha se han encontrado en estudiantes totalmente vacunados", dijo en un comunicado el vicepresidente de Relaciones Universitarias, Joel Malina.La universidad reportó 903 casos en estudiantes entre el 7 y 13 de diciembre en el campus ubicado en Ithaca, Nueva York, donde hay unos 25,000 estudiantes.La Universidad de Nueva York (NYU) también recomendó a los profesores a hacer los exámenes finales en línea y canceló las reuniones y eventos no esenciales.Asimismo, la Universidad de Princeton, ubicada en Nueva Jersey, instó a los estudiantes a abandonar el campus "lo antes posible" y programó sus exámenes en línea.Los expertos médicos quieren frenar las fiestas de fin de año. "Es hora de dar un paso atrás y reevaluar", dijo Amy Barczak, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard.Muchas compañías también están evaluando la vuelta a la oficina, que tenían prevista para enero. Así, Ford, Lyft y DocuSign han retrasado el regreso en la última semana, por ejemplo."Las empresas se encuentran en una especie de círculo vicioso", aseguró Brad Bell, director del Centro de Estudios Avanzados de Recursos Humanos de Cornell.El mundo del deporte también se ha visto afectado. Dos estrellas del Real Madrid, Luka Modric y Marcelo, dieron positivo al coronavirus el miércoles mientras ómicron amenaza con causar estragos en la NBA, NFL y el hockey.