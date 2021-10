Los CDC alertan sobre brote de salmonelosis originado por cebollas importadas de México

En 37 estados

Hasta ahora el brote de salmonelosis no ha causado ninguna muerte, pero sí 652 infecciones y 129 hospitalizaciones, según los CDC. Autoridades sanitarias recomiendan a restaurantes, negocios y particulares desechar inmediatamente las cebollas distribuidas por ProSource Inc.Cebollas rojas, blancas y amarillas frescas y enteras importadas de Chihuahua, México, y distribuidas por ProSource Inc: ahí está el origen de un brote de salmonelosis (infección causada por la salmonela) que se ha detectado en 37 estados, segun un reporte de los Centros para el control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Hasta ahora el brote de salmonelosis no ha causado ninguna muerte, pero sí 652 infecciones y 129 hospitalizaciones, según los CDC.La compañía ProSource Inc. indicó que las cebollas fueron importadas por última vez el 27 de agosto, pero pueden permanecer hasta tres meses almacenadas y estar todavía en hogares y negocios.Estas cebollas se vendían a restaurantes y tiendas de comestibles en todo Estados Unidos. Las autoridades recomiendan no venderlas ni servirlas, si se determina que provienen de ese lote.Los investigadores están trabajando para determinar si otras cebollas y proveedores están relacionados con el brote, dijeron los CDC.CDC recomiendan desechar las cebollas importadas de MéxicoLas autoridades sanitarias estadounidenses recomiendan que negocios y particulares revisen los refrigeradores y neveras de almacenamiento de estas cebollas, y si no puede determinar de dónde provienen las cebollas, desecharlas.“Lave y desinfecte cualquier superficie que pueda haber estado en contacto con estas cebollas", indican los CDC. Debe emplearse agua caliente y jabón o un lavavajillas."Estas cebollas pueden tener pegatinas o envases que indiquen la marca (ProSource Inc.) y el país (México) donde fueron cultivadas. Si no puede distinguir la procedencia de las cebollas, no las compre ni las coma", recalcan.Síntomas de la salmonelosis y qué hacer cuando hay una infecciónLa mayoría de las personas infectadas con salmonella experimentan diarrea, fiebre superior a 102 grados Fahrenheit y calambres estomacales.La diarrea puede perdurar hasta tres días y algunas veces viene acompañada de sangre. También pueden producirse vómitos intensos.Las personas infectadas con salmonelosis también pueden presentar signos de deshidratación, tales como: no orinar mucho, boca y garganta secas, sensación de mareo al ponerse de pie.Los síntomas suelen comenzar entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria.La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento después de 4 a 7 días."Algunas personas -especialmente los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden experimentar enfermedades más graves que requieren tratamiento médico u hospitalización", advierten los CDC.