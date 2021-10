Los CDC publican sus recomendaciones para celebrar la temporada navideña

Los expertos consideran que la forma más segura de celebrar esta temporada es virtualmente o en espacios exteriores manteniendo el distanciamiento social de 6 pies.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) publicaron el sábado las recomendaciones para la próxima temporada de fiestas, entre las que se incluye la idea de utilizar un ventilador de ventana para hacer circular el aire en los espacios cerrados.Los CDC sugieren que hacer circular el aire en interiores puede mantener alejado al coronavirus, que se transmite por el aire, o al menos reducir las posibilidades de propagación durante las reuniones en casa.“Si celebra en el interior, haga entrar aire fresco abriendo las ventanas y las puertas, si es posible”, señala la guía para las celebraciones navideñas. “Puede utilizar un ventilador en una de las ventanas abiertas para expulsar el aire hacia fuera. Esto hará que entre aire fresco por las otras ventanas abiertas”.Dicho esto, aunque lo peor de la ola pandémica del verano haya pasado, los CDC priorizan que los estadounidenses no se reúnan en el interior con sus seres queridos o con sus visitas este invierno.La guía recomienda reunirse solo con convivientes y hacerlo virtualmente con familiares y amigos a distancia o, si es necesario, “tener una celebración al aire libre con todos a una distancia mínima de 6 pies de los demás".Aquellos que tengan que aventurarse a asistir a eventos deben vacunarse, según los CDC, y deberían llevar mascarillas en comunidades con altos índices de contagios o cuando se desconozca el estado de vacunación de los demás, incluso si las fiestas son al aire libre.La agencia señala que las personas no vacunadas no deben viajar y señaló que los cubrebocas siguen siendo necesarios en el transporte público.