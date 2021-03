Los CDC publican una guía muy esperada para las personas que ya están completamente vacunadas contra el covid-19

Las nuevas pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dicen que las personas completamente vacunadas contra el covid-19 pueden visitar de manera segura a otras personas vacunadas y pequeños grupos de personas no vacunadas en algunas circunstancias, pero aún se necesitan importantes precauciones de seguridad. Las pautas fueron anunciadas en la sesión informativa del Equipo de Respuesta al covid-19 de la Casa Blanca el lunes.«El covid-19 continúa ejerciendo un tremendo costo en nuestra nación. Como usted, quiero poder regresar a las actividades cotidianas e involucrarme con nuestros amigos, familias y comunidades», dijo la directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, en la Casa Blanca en una reunión informativa el lunes. «La ciencia y la protección de la salud pública deben guiarnos al comenzar a reanudar estas actividades. La acción de hoy representa un primer paso importante. No es nuestro destino final».«A medida que más personas se vacunan, los niveles de infección por covid-19 disminuyen en las comunidades y nuestra comprensión de la inmunidad contra el covid mejora, esperamos poder actualizar estas recomendaciones al público».Los CDC definen a las personas completamente vacunadas como aquellas que han pasado dos semanas de su segunda dosis de la vacuna Moderna y Pfizer o dos semanas después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson. Existe una creciente evidencia de que las personas que están vacunadas no transmiten el covid-19, pero los científicos aún están tratando de comprender cuánto tiempo dura la protección de la vacuna.«El nivel de precauciones que se tomen debe estar determinado por las características de las personas no vacunadas, que permanecen desprotegidas contra Covid-19», dijeron las directrices.Visitar a otras personas vacunadas en interiores sin máscaras ni distancia físicaVisitar en interiores a personas no vacunadas de un solo hogar sin máscaras ni distancia física, si las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave.Omitir la cuarentena y las pruebas si estás expuesto a alguien que tiene covid-19 pero es asintomático, pero debes monitorear los síntomas durante 14 díasSin embargo, las personas que están completamente vacunadas aún deben tomar precauciones en muchos escenarios.Usar una máscara y mantener una buena distancia física alrededor de las personas no vacunadas que tienen un mayor riesgo de contraer covid-19 grave, o si la persona no vacunada tiene un miembro de la familia que tiene un mayor riesgo.Usar máscaras y distancia física cuando visite a personas no vacunadas que provengan de varios hogares.Además, las personas completamente vacunadas deben continuar con las precauciones básicas de seguridad, que incluyen: usar una máscara que le quede bien y mantener la distancia física en público; evitar multitudes de tamaño mediano y grande; evitar espacios públicos mal ventilados; lavarse las manos con frecuencia; y hacerse la prueba de covid-19 si se sienten enfermos.Las pautas dicen que el riesgo de infección en actividades sociales como ir al gimnasio o al restaurante es menor para las personas completamente vacunadas, sin embargo, las personas aún deben tomar precauciones ya que el riesgo de transmisión en estos entornos es mayor y aumenta cuanto más no vacunados hay.Las recomendaciones de viaje de los CDC no han cambiado para los no vacunados. Las pautas aún dicen que con un alto número de casos, los CDC recomiendan que no viajes en este momento.«Los beneficios de reducir el aislamiento físico y relajar algunas medidas, como los requisitos de cuarentena, pueden superar el riesgo residual de que las personas completamente vacunadas se enfermen con covid-19 o transmitan el SARS-CoV-2 a otras personas», dijeron las directrices. «Hay varias actividades que las personas completamente vacunadas pueden reanudar ahora, con bajo riesgo para ellas mismas, mientras son conscientes del riesgo potencial de transmitir el virus a otras personas».Ahora hay 30 millones de personas en Estados Unidos que están completamente vacunadas, pero EE.UU. aún promedia más de 60.000 casos por día durante los últimos siete días, según la Universidad Johns Hopkins.«Continuamos teniendo altos niveles de virus en todo el país, y ahora se han confirmado variantes más fácilmente transmisibles en casi todos los estados, mientras trabajamos para vacunar rápidamente a más personas cada día, tenemos que lograrlo», dijo Walensky el lunes. «Mantengámonos unidos. Siga usando una máscara que le quede bien y tome las otras medidas de salud pública que sabemos que funcionan para ayudar a detener la propagación de este virus».