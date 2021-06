Los Clippers se mantienen con vida tras derrotar a Phoenix

Liderados por Paul George el equipo de Los Angeles mandó la serie al sexto juego en el que no tienen margen de error pues Suns necesitan un triunfo para ir a las Finales.El alero Paul George surgió en el momento que más lo necesitaba su equipo de Los Angeles Clippers y con un doble-doble monumental de 41 puntos, 13 rebotes, todos defensivos, seis asistencias y tres recuperaciones de balón los guió al triunfo de visitantes por 102-116 ante los Phoenix Suns en el quinto partido de las finales de la Conferencia Oeste.La victoria era lo único que les valía a los Clippers si querían seguir en la lucha por llegar a sus primeras Finales de la NBA y gracias a la brillantez de George, que jugó el partido más importante de su carrera profesional, siguen con vida al poner la serie en 3-2 favorable a los Clippers, que jugaron su quinto partido de las finales sin alero estrella Kawhi Leonard, lesionado y quien suma ya siete partidos ausente.Ahora ambos equipos tendrán que jugar un sexto partido, que será el miércoles en el Staples Center de Los Angeles donde nuevamente no habrá margen de error para los locales pues una derrota mandaría a los Suns a la Final, una fase en la que no están desde 1993.Devin Brooker se convirtió en el mejor anotador para los Suns al conseguir 31 puntos que sirvieron para mantener en la pelea al equipo, pero no fueron suficientes para la victoria; Chris Paul también tuvo un buen partido, aunque algo discreto para lo que acostumbra pues consiguió 22 unidades y dio ocho asistencias.