Los Colores de moda en Otoño/Invierno 2021-2022

Hemos preparado una selección de prendas protagonizadas por los colores que arrasarán la próxima temporada para que vayas a la última. ¡Sigue bajando y elige tu favorita!

Según las propuestas de pasarela (y tal y como confirman nuestras tiendas favoritas), los tonos que protagonizarán la próxima temporada son:Se ha convertido en el inesperado color de moda de la Primavera/Verano 2021 y todo apunta a que seguiremos llevándolo también cuando bajen las temperaturas. En todas sus versiones: desde el verde esmeralda a la lima, pero elpara esta época será del año.. Lleva varias temporadas siendo tendencia y aunque puede parecer un color más veraniego o primaveral, lo cierto es que las firmas lo proponen como uno de las estrellas de la temporada.. Otro de los colores que nos ha sorprendido ver en las pasarelas y también en las tiendas es el amarillo, que viene pisando fuerte este Otoño/Invierno 2021-2022. Se llevará en su versión más vibrante y llamativa.. Tanto el dorado como el plateado triunfarán esta temporada y son perfectos para dar ese plus de estilo a cualquier estilismo básico. ¡Atrévete a incluir estos tonos en tus looks diarios!. Tanto en formato total look como en todo tipo de prendas y accesorios. El camel se convertirá en el color más visto en las calles.Un color característico del otoño, que este año será más tendencia que nunca.Nace de la mezcla entre azul y amarillo ynegro, blanco, gris, naranja, amarillo, dorado y con los tonos marrones y tierra. Te recomendamos hacerte con una gabardina verde kaki que casará genial con todos tus looks.Nos encanta la idea de llevar colores pastel más allá del verano. El lila expresa delicadeza, sensibilidad y tranquilidad y es un color que se puede combinar con azul, rojo, rosa, gris, amarillo y verde. Te recomendamos obtener un jersey lila, ¡dará ese toque juvenil a tus looks diarios!Como la sastrería y los trajes de chaqueta son una de las tendencias de pasarela del Otoño/Invierno 2021-2022, hemos añadido también una americana en color lila. De estilo entallado y con doble botonadura, ¡nos encanta!El negro es uno de los colores que mejor combina con el amarillo porque le aporta elegancia y sobriedad. Si eres fan del animal print, hazte con este body camisero de Desigual para ir a la última y arrasar esta temporada.La sobrecamisa es la prenda perfecta para sobrevivir al entretiempo y se ha convertido en un must para las que más saben de moda.