Los contribuyentes que esperan un reembolso deben ser pacientes

IRS: caos frente al gran número de declaraciones de impuestos acumuladas y retrasos en reembolsos 2020

Un estudio estima que hay 35 millones de declaraciones de impuestos sin procesar, situación que impacta directamente a quienes tienen intención de recibir un reembolso. Los contribuyentes que esperan su devolución deben ser pacientes porque tardaráLa falta de personal y de presupuesto han repercutido en que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tengan más de 35 millones de declaraciones de impuestos sin procesar, situación que retrasa los reembolsos para muchos contribuyentes de bajos ingresos. Además, la agencia federal continúa con una sus esfuerzos para seguir repartiendo los cheques de estímulo faltantes y otros beneficios sociales.Esta situación no debe sorprender a nadie, ya que el comisionado del IRS, Chuck Rettig, informó de forma pública en el marco de una comparecencia ante legisladores que la agencia no atraviesa por uno de sus mejores momentos y pidió a los congresistas que se eleve el presupuesto del órgano con el fin de que sea más ágil su operación, así como también tener los mecanismos para cuidar a los contribuyentes, por ejemplo en caso de intentos de estafas.Lo externado por Chuck Rettig, incluso, ha sido avalado la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cual reconoció que la agencia tributaria carece de un buen número de personal, ya que actualmente hay 20,000 empleados menos que en 2010, y su presupuesto se redujo en aproximadamente $11,400 millones de dólares, lo que representa un 20% menos que en 2010, cuando se ajustó a la inflación.Una cadena de televisión, defensora del contribuyente, expuso en un informe que el IRS debe procesar 17 millones de declaraciones en papel, además de 16 millones de declaraciones adicionales que se han suspendido porque deben procesarse manualmente. También están pendientes 2.4 millones de declaraciones enmendadas.El informe de Collins explicó que las declaraciones no procesadas al final de la temporada de impuestos de 2021 representan un aumento del 230% con respecto al año pasado, cuando la agencia tenía una acumulación de 10.7 millones de declaraciones. Esto representa un alza del 377% desde el final de la temporada fiscal de 2019.Toda esta situación se da cuando el IRS está apunto de liberar los pagos correspondientes del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo y el Crédito Tributario por Hijos, dos apoyos fiscales que tienen como objetivo ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos que se ampliaron en el paquete de ayuda para el coronavirus de $1.9 billones del presidente Joe Biden.Erin Collins dijo en el informe que “para los contribuyentes que pueden darse el lujo de esperar, el mejor consejo es ser pacientes y darle tiempo al IRS para trabajar en el proceso atrasado”. En contraste, la experta señaló que “los contribuyentes de bajos ingresos y las pequeñas empresas las demoras en los reembolsos pueden imponer dificultades financieras significativas “.A pesar de la falta de personal y los pendientes existentes, el Servicio de Impuestos Internos informó que durante el año fiscal 2020, recaudó cerca de $3.5 billones de dórales. La agencia procesó más de 240 millones de declaraciones de impuestos y otras formas, así como también emitió más de $736 mil millones en reembolsos de impuestos.Con base en la información, la cual es de acceso público, el año pasado se erogaron $268 mil millones de dórales en pagos de impacto económico, conocidos como cheques de estímulo. En el año fiscal 2020, 59.5 millones de contribuyentes recibieron asistencia llamando o visitando una oficina del Servicio de Impuestos Internos.