Los demócratas preparan plan B para aprobar reforma migratoria

Que daría ciudadanía a indocumentados

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), explora la posibilidad de que alguna reforma migratoria que permita la ciudadanía para indocumentados pueda aprobarse bajo la regla de Reconciliación.Esto ayudaría a su bancada a avanzar sin necesidad de convencer a 10 republicanos para obtener los 60 votos mínimos para una modificación de ese tipo.“Él y los demócratas del Senado están explorando activamente qué es posible hacer en materia de inmigración a través de la (regla de) Reconciliación”, reportó The Hill citando a una fuente familiarizada con una reunión con el Caucus Hispano.Al rendir su primer mensaje ante el Congreso, el presidente Joe Biden pidió aprobar una reforma migratoria o “al menos” permitir otorgar la ciudadanía a los “dreamers” y a los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.En tanto, grupos de activistas no han bajado la guardia sobre la aprobación de una reforma bajo la regla de Reconciliación.Un reciente impulso ocurre con la HR 1909 (en la Cámara de Representantes) o S. 747 (en el Senado), la Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales.La decisión de incluir la propuesta en la discusión presupuestal para infraestructura y familias no depende de los demócratas, sino de la oficina parlamentaria, la cual evalúa si un proyecto de ese tipo es viable bajo la regla especial que no exija mayoría calificada.La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), ha expresado su apertura al plan B.“Creemos que podemos argumentar sobre los impactos presupuestarios de la inmigración en nuestro país y vamos a intentar hacerlo”, dijo la presidenta Pelosi en una llamada con los líderes de las islas del Pacífico asiático-estadounidenses en marzo.Los demócratas podrían enfrentar problemas, luego de que el parlamentario indicara que el incremento salarial a $15 dólares la hora era inviable bajo la regla de Reconciliación.Sin embargo, los activistas no bajan la guardia y presionan para buscar un modo de integrar las modificaciones.“Estamos listos para que los líderes de la Casa Blanca y el Congreso tomen una acción audaz y decisiva al incluir un camino hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, trabajadores agrícolas, beneficiarios de DACA y TPS, y otros en el próximo paquete legislativo de infraestructura, a través de la Reconciliación si es necesario”, pide la National Partnership for New Americans.Aunque pretenden que se otorgue la ciudadanía plena para los 11 millones de indocumentados, el proyecto Ley de Trabajadores Esenciales estima que serían beneficiados alrededor de cinco millones.