Los Dodgers se derrumban de manera casi inexplicable

Pierden su cuarta serie consecutiva

Tras ser barridos por los Chicago Cubs en doble juego, los campeones Dodgers solo han ganado 4 de sus últimos 16 partidos y han perdido cuatro series en filaEl béisbol es un deporte que los viejos sabios han descrito como una caja de sorpresas. En el inicio del segundo mes de la temporada 2021 de las Ligas Mayores no hay mayor sorpresa que la inexplicable debacle de los campeones defensores y súper favoritos Dodgers de Los Ángeles.Luego de haber tenido el mejor inicio en la historia de la franquicia desde que se encuentra en Los Ángeles con récord de 13-2, los Dodgers han sido el peor conjunto de la Liga Nacional en las pasadas tres semanas y ahora han perdido cuatro series en fila.El martes los Dodgers fueron barridos en una doble cartelera por los Chicago Cubs, una jornada en la que Los Ángeles tuvo a sus dos pitchers ganadores de Cy Young como abridores y ni así lograron obtener un triunfo.Un hit de David Bote en extrainnings dejó tendidos a los Dodgers en el segundo juego de la jornada en Wrigley Field en un triunfo de los Cubs por 4-3 en 9 entradas tras el cual los Dodgers solo han ganado cuatro de sus anteriores 16 partidos.Trevor Bauer inició el segundo partido de la doble cartelera y lanzó bien, pero la ofensiva volvió a desaparecer la mayor parte del juego. De todos modos, los Dodgers estaban a un out del triunfo en la octava entrada -las dobles carteleras se juegan a 7 innings- cuando el boricua Javier Báez pegó un jonrón de dos anotaciones que empató la pizarra contra el relevista Mitch White.Max Muncy y Justin Turner batearon jonrones por Los Ángeles en una causa pérdida. Contando una serie en Seattle que acabó empatada 1-1, los Dodgers suman ya cinco series consecutivas sin ganar alguna.En el primer partido del día, los Cubs propinaron a Clayton Kershaw la derrota, en lo que nada menos que la apertura más corta en la carrera del legendario zurdo, quien abandonó luego de 1 inning y 4 carreras admitidas. Chicago ganó 7-1.Un imparable de Bote con las bases llenas fue el batazo grande contra Kershaw (4-3).Los Dodgers, por mucho el gran favorito para ganar la Serie Mundial otra vez en las casas de apuestas antes de la actual racha negativa, no han encontrado el balance y han sufrido ya sea con su bateo, o su bullpen o su fildeo en estas semanas de miseria para ellos.Tratarán de salvar el último de la serie en Chicago este miércoles antes de regresar a California para la Serie del Freeway a partir del viernes contra los Angels en Anaheim.