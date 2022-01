Los entrenamientos te Mantienen en buena forma física y saludable

La mayoría de la gente sabe que hacer ejercicio es bueno para la salud, tanto física como mental. Pero mantenerse motivado, especialmente a largo plazo, puede ser una lucha. Claro, puede que te entusiasme entrenar para 5K o 10K, pero una vez que termina la carrera, tu interés en correr puede disminuir rápidamente.La gente se cansa de sus rutinas de ejercicio, dijo el Dr. Dan O'Neill, psicólogo deportivo y cirujano ortopédico con sede en Plymouth, New Hampshire. "Siempre debes darle nuevos desafíos, nuevos aportes, nuevas ideas, nuevos juguetes, nueva ropa de entrenamiento: nueva, nueva, nueva".Los corredores a menudo trazan rutas a través de las calles de la ciudad que crean una palabra o imagen, luego usan un dispositivo GPS para "dibujarla" mientras corren. Puedes hacer lo mismo, ya sea que tu ejercicio favorito sea correr, caminar o andar en bicicleta.Primero, descarga una aplicación de fitness en tu teléfono móvil, reloj inteligente o rastreador de fitness. Algunas opciones son Nike + Run Club, Strava Training y Runtastic. Luego, dibuja tu mensaje (¡ESPERANZA!) o imagen favorita (por ejemplo, un corazón o un perro) en línea, utilizando una herramienta de mapeo como Map My Run.De esta manera sabrás exactamente a dónde ir. Cuando estés listo para salir, no olvides iniciar el rastreador GPS de tu dispositivo. Luego, asegúrate de detener tu rastreador y guardar tu obra de arte para poder compartirla con otros.Numerosas comunidades ofrecen oportunidades de ejercicio gratuito. Yo hize una búsqueda en Google bajo “free fitness activities in South Carolina” y me aperecieron una cantidad de opciones.Baila: Bailar no parece un ejercicio para mucha gente, por eso siempre es una opción popular. También es algo que puedes hacer en cualquier lugar, con cualquier tipo de música. Salsa, jazz, hip-hop, todo funciona.El parkour [paʁkuʁ]) es una disciplina de entrenamiento en la que los practicantes (llamados traceurs) se mueven de un lugar a otro en un entorno complejo, sin equipos de asistencia y de la manera más rápida y eficiente posible. Creado en Francia en la década de 1980, su propósito es ayudar a las personas a superar los obstáculos que se encuentran en un entorno urbano o natural a través de saltos, balanceos y otros movimientos. Piensa en caminar sobre un muro de contención bajo o cruzar un arroyo saltando de roca en roca. Movimientos como estos suelen ser intuitivos.Si viajar te motiva, reserva un retiro o un campo de entrenamiento en un lugar fascinante. Se han vuelto muy populares los fitness boot camps. Aquí, mujeres y hombres de todos los niveles de condición física experimentan las transformaciones corporales impactantes que desean con ejercicios grupales de entrenamiento de intervalos de alta intensidad.Independientemente de lo que elijas hacer, O'Neill dijo que es importante recordar estos cuatro conceptos básicos de la psicología del deporte: no hablar negativamente; simplemente presentarse es importante; te sentirás mejor después de hacer ejercicio; y salir afuera."Cualquier tiempo con la madre naturaleza está bien invertido", dijo O'Neill. "Y ella es fácilmente la mayor motivadora de todos los tiempos".