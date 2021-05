Los equipos mexicanos eliminaron uno por uno a los representantes de la MLS

Cruz Azul, Rayados y América están entre los cuatro mejores conjuntos de la Concacaf Liga de Campeones. Los clubes aztecas demostraron el nivel de la Liga MX. Philadelphia Union es el único equipo norteamericano en el torneoLos equipos de la Liga MX demostraron una vez más su supremacía sobre los rivales norteamericanos. Luego de que los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones deparara tres enfrentamientos entre equipos de estos dos países, México sacó la casta y logró colar a tres equipos en las semifinales del torneo.Durante la previa de cada una de las llaves se habló constantemente de la paridad que había entre las dos naciones en cuanto al nivel futbolístico. Sin embargo, los equipos mexicanos no parecieron tener ningún inconveniente para inscribir sus nombres entre los cuatro mejores equipos del presente torneo.Cruz Azul no sufrió ante Toronto FC‘La Máquina’ reafirmó su candidatura para obtener este trofeo luego de superar cómodamente al equipo canadiense. Los dirigidos por Juan Reynoso finalizaron con un global de 4-1 dejó sin opciones a su rival en el estadio Azteca gracias a un golazo del ecuatoriano Bryan Angulo.Monterrey hizo respetar su casaLos Rayados de Javier Aguirre lograron sacar adelante una serie que se veía complicada. El equipo mexicano solo pudo sacar un empate de su visita a Columbus Crew. La igualdad a dos goles marcaría el inicio de una férrea lucha que sería continuada en el partido de vuelta. Sin embargo, Monterrey no hizo caso a galardones y terminó goleando al actual campeón de la MLS. El resultado en el Estadio BBVA les permitió trascender de ronda luego de salir airosos en un global de 5-2.Las Águilas no decepcionaronEl conjunto del América fue el tercer equipo mexicano que garantizó su participación en las semifinales del torneo. El equipo azulcrema venía de sacar un empate ante Portland Timbers, en condición de visitante. Bajo estas circunstancias, el equipo dirigido por Santiago Solari, tenía la responsabilidad de hacerse fuerte en el estadio Azteca y sacar adelante esta llave. Vale la pena mencionar que el clima era algo hostil ya que los jugadores y miembros del cuerpo técnico de las Águilas habían denunciado constantemente los errores arbitrales sentenciados en su contra.No obstante, con un doblete de Federico Viñas, el América marcó el ritmo de la serie y pudo derrotar a Portland en su estadio y ganar su llave que terminó con un global de 4-2.La Liga MX se adueñó de las semifinalesPor la instancia del torneo, dos equipos mexicanos medirán fuerzas en una de las semifinales: Cruz Azul y Monterrey. Ambos equipos lucharán por obtener un pase entre los finalistas del torneo.Del otro lado de la acera, las Águilas del América se enfrentarán al último equipo estadounidense con vida: Philadelphia Union. los dirigidos por Santiago Solari parten como favoritos para lograr un cupo en la final y protagonizar un cierre de torneo con dos equipos de México en busca del título continental.