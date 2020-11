Los estados que definirán quién será el próximo presidente

Al cierre de esta edición no se había declarado ganador y apenas algunos estados habían comenzado a reportar sus resultados. Indiana se proyectaba el ganador sería Trump mientras que en Vermont se proyectaba el ganador sería Biden.El voto popular a nivel nacional favorece a Biden 52% vs 42% pero esto no define el ganador de la contienda presidencial que es decidida por el voto electoral. El candidato que logre acumular 270 votos electorales es el ganador y presidente los próximos cuatro años.Cada estado tiene una cantidad de votos electorales en proporción a su población y la suma de los votos electorales de todos los estados es 538, la cantidad de miembros del Congreso de los Estados Unidos.A pesar de que hay estados definidamente demócratas y otros republicanos, el mapa político para la elección de 2020 muestra a varios estados que son tradicionales bastiones republicanos y algunos otros en los que Trump venció en 2016, como posibles victorias demócratas.El camino del presidente Donald Trump hacia la reelección parece una tarea más cuesta arriba a pocos días para las elecciones, según muestra el promedio de encuestas a nivel nacional.Basado en las encuestas todo parece indicar que los dos temas que definen la contienda son la economía y la pandemia del COVID-19. En medio de una creciente pandemia que se vuelve a repuntar a altos niveles no es algo que favorezca a Trump.Considerando todos estos factores, Para ganar la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden o el republicano tienen que ganar en distintas combinaciones de nueve estados clave en los que Trump venció en 2016 pero en los que el exvicepresidente está ganando terreno.(algunos sondeos incluyen Nevada, que también es un punto de tensión entre los candidatos).Ganar en solo tres o más de esos estados, además de los que ganó Clinton en 2016, probablemente sería suficiente para poner a Biden en la Casa Blanca.Trump necesitaría ganar al menos seis de esos estados para lograr un segundo mandato. (Puedes ensayar posibles resultados en nuestra calculadora electoral)Las encuestas ahora muestran que los estados ‘rojos’ confiables de Trump en el corazón rural del país están rodeados por estados azules o púrpuras, incluidos algunos que Trump logró ganar con gran sorpresa en 2016."Al final, se reducirá a esos tres estados que jugaron un papel tan importante en 2016", dijo Matt Terill, un exconsultor del Partido Republicano que ahora trabaja para Firehouse Strategies, una firma de consultoría corporativa en Washington DC.Trump terminó ganando Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, por menos de 80,000 votos, lo que le dio 46 votos electorales y lo llevaron a la Casa Blanca. Mientras que su oponente, Hillary Clinton, ganó el voto popular por poco menos de tres millones en todo el país, pero perdió en el Colegio Electoral.Más allá del despunte de Biden en las encuestas, los expertos apuntan a la apretada, pero victoria al fin, que Trump obtuvo en 2016."Mucha gente se muerde la lengua por lo que sucedió hace cuatro años”, dijo Terill. ¡Nos espera una larga noche y que al terminar no creo sepamos quien sea el ganador!