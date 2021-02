Los inmigrantes con ITIN que pueden aplicar por ayuda para pequeños negocios

’

La Administración Biden aclara reglas para empresas con menos de 20 empleadosAunque estos inmigrantes podían obtener ayuda del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), la asignación era confusa.Por ello, la administración presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris aclara reglas para que las personas con la Residencia Permanente que no tienen un número de Seguro Social, sino uno de Identificación Individual de Contribuyente ( ITIN ), puedan obtener la ayuda para mantener a empleados durante la crisis por COVID-19.Negocios como de contratistas de reparaciones de viviendas, estéticas y pequeños minoristas independientes no tenían acceso al PPP, debido a inconsistencias de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).“Se busca asegurar el acceso para los propietarios de pequeñas empresas que no sean ciudadanos y que sean residentes legales de los EE. UU. aclarando que pueden usar los números de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) para solicitar el alivio”, indica el Gobierno federal.Funcionarios de la Casa Blanca agregaron que “todos los residentes legales de los EE.UU. pueden acceder al programa”, aunque ha habido inconsistencias que han impedido la distribución equitativa de los fondos.“La falta de orientación de la SBA (la Administración de Pequeños Negocios) ha creado inconsistencias en el acceso para quienes tienen ITIN y son titulares de la ‘green cardo aquellos que están en el país con una visa”, señala la autoridad. “(Se va) emitir una guía clara en los próximos días de que a los solicitantes elegibles no se les puede negar el acceso al PPP porque usan los ITIN para pagar sus impuestos”.El Gobierno, sin embargo, aclara que el beneficio es para inmigrantes con alguna visa o “green card”, ya que los indocumentados también podrían estar pagando impuestos con número ITIN, pero no son elegibles para ayudas federales.