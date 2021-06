Los Lakers parecen liquidados: Phoenix Suns ganan por 30 puntos y LeBron James encara el fracaso

LeBron James nunca ha sido eliminado en la primera ronda de playoffs, pero sus Lakers lucen descompuestos y ya no tienen mañanaLos campeones de la NBA están en un gran problema. El juego 5 de la serie de playoffs entre Los Angeles Lakers y Phoenix Suns ha mostrado ahora sí de manera incuestionable que el equipo lagunero está descompuesto y podría quedar eliminado en la primera ronda de la postemporada.Jugando con mayor energía y conexión, los Suns le pasaron por encima al equipo de LeBron James en una primera mitad que terminó 66-36, en camino a un triunfo de 115-85 la noche del martes. La serie al mejor de siete partidos favorece a Phoenix 3-2 y para ser francos los campeones parecen liquidados.LeBron nunca se ha ido a casa eliminado en una primera ronda de postemporada. Pero estos Lakers se ven aletargados, desconectados, golpeados y sin el hambre de un equipo de playoffs.“The King” se fue a los vestidores restando 5:45 minutos.Venían de perder en el cuarto juego de la serie en el Staples Center por 100-92, un partido en el que Anthony Davis sufrió una lesión de ingle que no le permitió jugar este martes en el desierto. La verdad es que Davis no ha sido el mismo esta campaña debido a lesiones.De todos modos, con o sin “AD”, la posibilidad de quedar eliminado en una primera ronda de playoffs se posa como uno de los grandes fracasos en la carrera de LeBron, quien el martes anotó 24 puntos (18 de ellos por triples).Devin Booker lideró a los Suns con 30 puntos sin tener la necesidad de jugar el cuarto periodo, mientras Chris Paul ofreció una gran primera mitad, aunque se resintió de la lesión del hombro derecho en el tercer periodo y no regresó a la cancha.La serie se traslada a Los Ángeles el jueves para el juego 6 y si los Lakers ganan forzarán un séptimo y decisivo partido en Phoenix, pero si pierden serán eliminados y el gran fracaso se consumará.