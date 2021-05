Los medios estatales chinos se están volviendo contra Fauci

En medio de la controversia del laboratorio de Wuhan

Después de semanas de enfrentar feroces ataques de los republicanos, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, ahora tiene nuevos críticos: los medios estatales chinos.«Las élites estadounidenses degeneran aún más en moralidad, y Fauci es una de ellas», fue el titular de una columna de opinión abrasadora escrita por Hu Xijin, editor en jefe del Global Times, un medio administrado por el Estado, esta semana.En el artículo, Hu acusó al principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. de «avivar una gran mentira contra China» al exagerar la teoría de que el coronavirus se filtró desde un laboratorio de Wuhan. Otro artículo declaró que Fauci había «traicionado a los científicos chinos».La ira se centra en los comentarios de Fauci este mes de que ya no está convencido de que la pandemia de covid-19 se originó naturalmente.«Creo que deberíamos continuar investigando lo que sucedió en China hasta que sigamos averiguando lo mejor que podamos lo que sucedió», dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en un simposio de verificación de datos el mes de mayo.Los comentarios parecen ser un cambio de la opinión anterior de Fauci de que la enfermedad probablemente fue el resultado de la transmisión de animales a humanos.Los comentarios de Fauci fueron seguidos por una exclusiva del Wall Street Journal, citando un informe de inteligencia de EE.UU., que decía que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron lo suficiente en noviembre de 2019 para buscar atención hospitalaria, una revelación que, de ser cierta, podría agregar peso a los crecientes llamados por una mayor investigación sobre si el coronavirus pudo haber escapado del laboratorio chino.Como era de esperar, China ha refutado con vehemencia el informe, haciéndose eco de su repetido rechazo de cualquier alegación que vincule el origen del virus con el laboratorio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que el informe era «totalmente inconsistente con los hechos» y un director del laboratorio calificó el informe como «una completa mentira».Mientras tanto, los medios estatales chinos han arremetido contra Fauci, diciendo que se ha unido a una «guerra de opinión contra China».El ataque contra Fauci es un cambio radical a partir de la representación positiva de él en la cobertura anterior. El año pasado, cuando Fauci se pronunció repetidamente en contra del manejo de la pandemia por parte de la administración de Donald Trump, los medios estatales chinos publicaron informes entusiastas elogiando al científico por su profesionalismo y coraje para decir la verdad.Desde entonces, Fauci ha intentado aclarar sus comentarios. El martes dijo, que su opinión sobre los orígenes del covid-19 no ha cambiado y aún cree que su origen en la naturaleza es «muy probable».«Como nadie está 100% seguro, está abierto a una investigación exhaustiva. El Dr. Fauci dijo que eso no significa que crea que el virus surgió por primera vez en un laboratorio, como algunos han sugerido», escribió Jiang en Twitter.Sin embargo, no está claro si eso redimirá su imagen en China.