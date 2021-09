Los New England Patriots despidieron a Cam Newton

El novato Mac Jones asumirá como mariscal de campo titular del equipo dirigido por Bill Belichick.Los New England Patriots despidieron al mariscal de campo Cam Newton el martes y el novato Mac Jones será el titular, según informó una fuente de la liga.Newton, quien se perdió tres días de práctica la semana pasada debido a los protocolos COVID-19, fue el mejor mariscal de campo durante el campamento de entrenamiento y los tres juegos de pretemporada de los Patriots.Sin embargo, los Patriots irán con Jones, quien fue seleccionado en la primera ronda desde Alabama el pasado mes de abril, para el inicio de la temporada regular.Jones terminó la temporada de exhibición con 36 de 52 para 388 yardas y una anotación, pero fue diplomático cuando se le preguntó sobre el puesto de titular después de la victoria del domingo sobre los New York Giants.“He tenido muchas oportunidades para jugar y puedo mejorar en todo. Así que creo que con solo aprender de [Brian] Hoyer, Cam, Jarrett [Stidham], cualquiera que pueda, y escuchar a Josh [McDaniels] y su entrenamiento, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que he progresado. Pero, sinceramente, lo único que importa es hoy", dijo Jones.