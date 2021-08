Los niños son víctimas del nuevo intento republicano por politizar la pandemia

Estados Unidos se ve obligado una vez más a aprender la misma lección repetitiva de la pandemia: luchar contra un virus feroz y en evolución con políticas cargadas de cinismo en lugar de datos médicos solo conduce al mismo resultado... una prolongada pesadilla nacional.Los niños en edad escolar son las víctimas más recientes, mientras que Ron DeSantis y Greg Abbott, los gobernadores republicanos de Florida y Texas, priorizan la ideología sobre las pautas de salud pública. Los gobernadores están chocando con los funcionarios locales que se resisten a sus decretos que prohíben los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas, que parecen contradecir directamente la resistencia conservadora tradicional al poder distante y centralizado.La variante delta de covid-19 desafía la creencia arraigada de que los niños no se ven afectados por el coronavirus. La Asociación Estadounidense de Pediatría informó la semana pasada que EE.UU. tuvo un aumento del 84% en los nuevos casos de covid-19 entre niños del 22 al 29 de julio, y la Dra. Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida, dijo la semana pasada que los hospitales de niños en Florida están "completamente abrumados".A medida que la variante delta recorre todo el país, especialmente en los estados republicanos menos vacunados, hay cada vez más indicios de que líderes como DeSantis y Abbott se están encerrando en posiciones absolutistas que no podrán diluir sin sufrir daños personales y políticos graves. Pero el precio por ese camino es más enfermedad y muerte en unidades de covid-19 abarrotadas entre las personas que los eligieron."Para cualquier otra enfermedad, no acudiría a su líder político en busca de consejo médico", dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. "Los políticos deberían dejar que los líderes médicos y de salud pública avancen en cómo controlar esto".Más del 98% de la población de EE.UU. vive en condados que ahora se considera que tienen una transmisión de covid-19 "sustancial" o "alta", según el análisis de datos publicado el lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Pero las áreas con altas tasas de vacunación, la mayoría de las veces dirigidas por demócratas, hasta ahora han hecho un mejor trabajo en la lucha contra la variante. La amenaza de delta también ha golpeado a los gobiernos extranjeros, y algunos en Europa, Asia y el Pacífico han vuelto a imponer medidas de salud pública diseñadas para frenar la propagación.La ironía es que al resistirse a medidas similares, estos republicanos han demostrado las advertencias verdaderas de los funcionarios de salud federales de que la variante delta representa una grave amenaza. Ahora, la misma dinámica puede volver a desarrollarse, a medida que ignoran el consejo de los CDC de que todos los niños en las escuelas deben usar máscaras.Ambos gobernadores gozan de un fuerte apoyo en los medios conservadores. DeSantis fue celebrado recientemente por expertos de derecha por su manejo de la pandemia y es visto como un posible candidato alternativo en 2024 si el expresidente Donald Trump decide no postularse nuevamente. Entonces, su negativa a cambiar de rumbo a medida que las condiciones empeoran solo refuerza la impresión de que aquellos que quieren un futuro político en el Partido Republicano ahora deben demostrar su desprecio por las medidas de salud del sentido común, tan seguramente como deben demostrar repetidamente su devoción a Trump.Los hospitales infantiles de Florida se están llenandoDeSantis está peleando con varios distritos escolares que prometen desafiar su prohibición de exigir máscaras para los niños pequeños que aún no pueden vacunarse pero que están a punto de entrar a las aulas en el nuevo año escolar. Redoblando su posición de que los padres, la mayoría de los cuales no tienen experiencia médica, deberían tomar las decisiones finales sobre las máscaras, DeSantis amenazó el lunes con retener los salarios de los funcionarios escolares que desafían su mandato de no exigir máscaras.Esto en un momento en el que las unidades pediátricas de su estado se están llenando de pacientes de covid jóvenes."Nuestros pediatras, la enfermería, el personal, están agotados y los niños están sufriendo, y es absolutamente devastador", dijo Marty el viernes. "Nuestros niños se ven muy afectados. Nunca antes habíamos visto cifras como esta".DeSantis también está apelando una orden judicial a favor de Norwegian Cruise Line que anuló su prohibición de que a los pasajeros se les pida prueba de que están vacunados antes de subir a bordo.En Texas, Abbott pidió el lunes a los hospitales que retrasen los procedimientos médicos optativos a medida que se propaga el covid-19. Al igual que DeSantis, se enfrenta a la resistencia de varias juntas escolares por su propio decreto que prohíbe los mandatos de uso de máscaras en clase.Mientras tanto, el senador Rand Paul de Kentucky está instando a la gente a ignorar la guía de los CDC sobre el uso de mascarillas en un nuevo video lleno de información errónea sobre la crisis. La representante Marjorie Taylor Greene de Georgia se jactó de las bajas tasas de vacunación en Alabama. A medida que la variante delta hace estragos y el número de casos a nivel nacional aumenta de aproximadamente 20.000 infecciones diarias a 100.000 en un mes, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo que exigir máscaras en las escuelas tendría "consecuencias negativas".Estos políticos republicanos, y otros, parecen estar escuchando más a otra posible aspirante republicana para 2024: la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien recientemente los acusó de carecer de "agallas" por la pandemia.La locura de los políticos republicanos que usan su poder para contrarrestar los mejores consejos de los expertos en salud pública fue criticada de manera más sucinta por uno de sus compañeros republicanos: el senador Bill Cassidy, un exmédico que representa a Louisiana, un estado donde la variante delta está cobrando un alto precio."Siempre que los políticos se meten con la salud pública, generalmente no funciona para la salud pública y, en última instancia, no funciona para el político, porque sufre la salud pública y el pueblo estadounidense quiere salud pública", dijo Cassidy."Cuando se trata de las condiciones locales, si mi hospital está lleno, la tasa de vacunación es baja y la tasa de infección aumenta como loca, deberíamos permitir que los funcionarios locales tomen las mejores decisiones para sus comunidades", dijo Cassidy.Trump busca retocar su negligencia frente a la pandemiaTrump, mientras tanto, ha lanzado un nuevo esfuerzo por retocar su propia y desastrosa negligencia frente a la crisis mientras estuvo en el cargo.En una entrevista el fin de semana, acusó al presidente Joe Biden, quien ha estado suplicando a los partidarios del expresidente que se vacunen y se salven ellos mismos, de empeorar la pandemia. Trump y los propagandistas de los medios conservadores también afirman falsamente que la variante delta se está propagando principalmente por inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur.Un análisis de los datos de los CDC sugiere que el 99,99% de los 160 millones de estadounidenses que están completamente vacunados no han tenido infecciones graves por covid-19, lo que hace que la idea de que cualquier político reste importancia a las vacunas sea aún más atroz.A lo largo de la historia de la nación, muchas de las cuestiones políticas estadounidenses más difíciles se reducen a la tensión entre la libertad de las personas y los pasos necesarios para promover el bien colectivo de la sociedad.El senador republicano Rick Scott de Florida expuso el lunes la posición de principios conservadores de que las decisiones sobre usar mascarillas y aplicarse vacunas deben depender de los individuos."¿Cuándo decidimos como ciudadanos estadounidenses que le daremos al gobierno la capacidad de decirnos que tenemos que usar una máscara o inocularnos?", preguntó Scott en una conferencia de prensa. "Esa no debería ser su responsabilidad. Su responsabilidad es darme buena información y dejarme tomar la maldita decisión".Sin embargo, Scott dijo que no se opondría a que las empresas privadas se negaran a atender o emplear a personas que se negaran a tomar tales precauciones.Sin embargo, la debilidad de tal posición en una pandemia es que satisface cuestiones políticas más que epidemiológicas. Esta tensión es constantemente aprovechada por un virus que ignora el debate sobre los límites del gobierno, pero tiene una ventaja cuando las divisiones políticas disminuyen el impacto de las medidas de salud pública.'No obtengas consejo médico del gobernador de Florida'La administración de Biden, mientras preside la vacunación completa de la mitad de los adultos estadounidenses, no está libre de culpa en medio del tumulto político.El 4 de julio, el presidente hizo lo que parecía ser una declaración prematura de victoria parcial sobre la pandemia y fue culpable de los mensajes contradictorios sobre vacunas y mascarillas en los últimos días que profundizaron la confusión. Pero, a diferencia de la administración de Trump, la Casa Blanca de Biden ha estado dispuesta a cambiar de rumbo basándose en los hechos y a ponerse al día con los estadounidenses sobre el estado real de la pandemia, incluso si se corre el riesgo de hacerle daño a la posición política de Biden.Sin embargo, muchas de las voces más destacadas de la derecha han politizado claramente la situación para su propio beneficio personal. El resultado son infecciones devastadoras: Texas y Florida están marcando el ritmo del país con nuevos recuentos de infecciones y tienen hospitales sobrecargados. Florida registró 134.751 nuevos casos entre el 2 y el 8 de agosto, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Texas registró 86.123 durante el mismo período, más de 20.000 casos por encima de cualquier otro estado.Pero a pesar de estas cifras espantosas, cualquier cambio de rumbo por parte de los dos gobernadores ahora parece políticamente desagradable, ya que sus objetivos parecen ser complacer a los votantes de base conservadora a quienes les gusta verlos enfrentarse a Biden y al principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno, el Dr. Anthony Fauci.En esto, están siguiendo el plan establecido por Trump cuando era presidente y se burlaba del uso de mascarillas, ignoró el virus durante largos períodos y presionó a los estados para que reabrieran antes de que las infecciones hubieran disminuido.La hiperpolitización de una parte de la pandemia, incluyendo las vacunas que Trump ayudó mucho a desarrollar, desconcierta a muchos expertos médicos.El Dr. Jonathan Reiner, un renombrado cardiólogo de la Universidad George Washington, dijo en una entrevista el domingo que si Florida fuera otro país, el gobierno federal podría considerar prohibir los viajes desde allí a EE.UU."No obtengas tu consejo médico del gobernador de Florida", dijo Reiner. "Él necesita entender que se ha metido a sí mismo en un callejón sin salida. La gente está muriendo en Florida. Va a ser mucho peor".Si bien varios posibles futuros candidatos presidenciales republicanos buscan ganancias políticas incluso en las circunstancias más extremas, otros en el Partido Republicano están calibrando sus comentarios a la luz de la profundización de la crisis.El comentario de Cassidy de que "la salud pública sufre" cuando se involucra la política siguió a una admisión del gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, de que lamentó haber firmado un proyecto de ley que prohíbe los mandatos de uso de máscaras a principios de este año. Su cambio de opinión se produjo a medida que aumentaban los casos de la variante delta en su estado.El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha pedido a los habitantes de Kentucky que se vacunen. Y Jim Justice, el gobernador de Virginia Occidental, uno de los bastiones más conservadores y pro-Trump, dijo el lunes que no quería imponer el uso de mascarilla, pero que eventualmente tendría que hacerlo ya que el estado se estaba quedando sin tiempo."Corres un riesgo tremendo si no estás vacunado", dijo Justice, mostrando un enfoque inequívoco del camino para salir de la crisis que contrasta con el enfoque de Trump y otros republicanos que no están dispuestos a gastar su capital político para salvar a sus votantes."Te lo digo como tu gobernador, como tu amigo, como la persona en la que realmente confiabas: ahora mismo, debes poner esto como una prioridad número uno en tu vida y correr a vacunarte", dijo Justice.