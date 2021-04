LOS PECADOS DEL PSG ANTE EL MANCHESTER CITY EN CHAMPIONS

PARÍS, Francia. - Por segunda ocasión en la historia, el Parque de los Príncipes fue escenario de una Semifinal de Champions League, donde Neymar no pudo evitar la voltereta del Manchester City de Pep Guardiola sobre el PSG en siete minutos.Kylian Mbappé y Keylor Navas pasaron de ser héroes a villanos de su club de este partido.A los 64’ el serio Kevin De Bruyne sacó un tiro centro desde fuera del área que sorpresivamente se le pasó a Keylor para el empate parcial, algo incomprensible porque la defensa parisina no pudo increíblemente detener el disparo y por la calidad del portero tico.Por si fuera poco, el centroamericano recibió su primer gol de tiro libre en su carrera en Champions a los 71’, cuando Riyad Mahrez aprovechó que Leandro Paredes y Presnel Kimpembe se abrieron en la barrera.El PSG tocó fondo cuando Idrissa Gana Gueye se fue a los vestidores a los 77’ tras la dura entrada sobre İlkay Gündoğan, noche amarga que se agudizó cuando Mbappé no tuvo ningún disparo a la portería “Citizen”, después de hacer ocho dianas en los últimos cinco duelos. ¡Desaparecido!Marquinhos, el autor del tanto del PSG, reconoció a “RMC Sport” que su equipo recibió “dos goles tontos”.