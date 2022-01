Los Rams aplastaron a Cardinals y serán el rival de Tampa Bay

Los Cardinals comenzaron la temporada dando la impresión de que serían un equipo contendiente al título pero fueron a menos y su realidad quedó expuesta ante los Rams que no tuvieron piedad y les propinaron una paliza de 11-34 para avanzar a la Ronda Divisional donde enfrentarán a Tampa Bay.Matthew Stafford tuvo un buen juego, no tan vistoso pero sí efectivo y terminó con 202 yardas totales y dos pases de anotación, además, tuvo un acarreo a las diagonales mientras que Kyler Murray sí tuvo una noche para el olvido con 137 yardas y dos intercepciones.La primera mitad fue definitiva para el encuentro, los Rams no tuvieron rival y se fueron al descanso ganando 0-21. Stafford conectó un pase de anotación con Odell Beckham Jr, además, en el segundo cuarto tuvo una carrera a las diagonales y David Long Jr. tuvo una intercepción que devolvió hasta la zona de anotación.Para la segunda parte del encuentro nuevamente el equipo de Los Angeles anotó con un pase de Stafford a Cooper Kupp, pero Arizona tuvo un destello y James Conner corrió para dos yardas y puso el marcador 8-28 por la conversión de dos puntos.El último cuarto fue solo de goles de campo, pues a pesar de que los Cardinals intentaron mantenerse con vida pero apenas encontraron tres puntos mientras que los Rams lograron dos goles de campo.