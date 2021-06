Los republicanos en el Senado impiden crear una comisión para investigar el asalto al Capitolio

El proyecto para investigar el ataque de partidarios de Donald Trump al edifico del Congreso el pasado 6 de enero, había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes con 35 votos republicanos a favor.La mayoría de la bancada republicana en el Senado de EEUU votó este viernes en contra de formar una comisión independiente para investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero protagonizado por seguidores del expresidente Donald Trump.Se necesitaban al menos 10 senadores republicanos para alcanzar los 60 votos necesarios para cerra el debate y pasar a la votación.Solo hubo 54 votos a favor y 35 en contra. A los demócratas se unieron los republicanos Mitt Romney, de Utah; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; Ben Sasse, de Nebraska; Bill Cassidy, de Lousiana, y Robert Portman, de Ohio.La víspera, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, había dicho en el pleno de la cámara que no estaba de acuerdo con la formación del panel, pese a que era producto de un acuerdo bipartita en la Cámara Baja.“No creo que la 'comisión' extraña que quieren los líderes demócratas descubra nuevos hechos cruciales o promueva la sanación. Francamente, no creo que esté diseñado para ello”, dijo McConnell.La legislación aprobada por la Cámara de Representantestenía como objetivo crear un panel de 10 personas para averiguar qué sucedió, incluida la "preparación y respuesta" de las fuerzas del orden y luego informar recomendaciones para "prevenir futuros actos de violencia selectiva y terrorismo doméstico".La propuesta tomó como modelo la comisión establecida para investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sus miembros serían designados equitativamente por demócratas y republicanos.La Cámara de Representantes aprobó la medida la semana pasada con el apoyo de 35 republicanos, pese a que el líder de la minoría, Kevin McCarthy, pidió a su grupo no respaldar la creación de la comisión.Trump ha dejado en claro que se opone a la formación de cualquier panel investigador. Un día antes del voto de la Cámara de Representantes, Trump instó a los legisladores republicanos a votar en contra de una comisión que, de crearse, podría incluso llamarle a declarar, tachándola de "trampa demócrata"."Los republicanos deben volverse mucho más duros e inteligentes, y dejar de ser utilizados por la izquierda radical. ¡Con suerte, Mitch McConnell y Kevin McCarthy están escuchando!", dijo el exmandatario, aludiendo a los líderes del partido en el Senado y la Cámara Baja, respectivamente.El proyecto fue presentado la semana pasada de modo bipartidista por el presidente del Comité de Seguridad Nacional, el demócrata Bennie Thompson, y el miembro de mayor rango republicano, John Katko, quienes lograron un acuerdo bipartidista que cumplía con las exigencias que hacían los republicanos.En un primer momento, muchos republicanos responsabilizaron a Trump y su insistencia en los infundios del fraude electoral de crear el ambiente para la explosión de violencia.Sin embargo, tras su 'impeachment' en la Cámara de Representantes con una decena de votos republicanos, en el posterior juicio político en el Senado, no hubo suficientes votos republicanos para condenarlo por incitación a la insurrección (aunque quedó como el proceso con mayor respaldo bipartidista de la historia).En las últimas semanas, incluso legisladores que señalaron al entonces presidente, han rebajado la gravedad de lo sucedido, e incluso uno de ellos, el representante de Georgia Andrew Clyde, afirmó que le pareció una "visita turística" aunque algo desordenada.