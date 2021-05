Los Suns rompen ayuno de 10 años sin Playoffs

Con triunfo sobre el campeón Lakers

Devin Booker fue la figura de Phoenix en el triunfo por 99-90; Philadelphia y Atlanta también ganaron este domingo.Los Phoenix Suns dieron el primer golpe de autoridad sobre el vigente campeón de la NBA, los Lakers de Los Angeles, al vencerlos 99-90 en el Juego 1 de la primera ronda de los Playoffs en la Conferencia Oeste, mientras que en el Este los Philadelphia 76ers superaron a los Washington Wizards.Devin Booker brilló para los Suns, que jugaron su primer partido de Playoffs en 10 años, con 34 puntos, por 21 de DeAndre Ayton.Chris Paul prendió los focos de alarma al menos un par de ocasiones por una posible lesión en su hombro derecho, particularmente en el segundo periodo tras una volcada de LeBron James, sin embargo, pudo continuar en el partido tras una revisión en el área de vestidores y con una vuelta a la duela enmarcada por una gran ovación.Phoenix no permitió en ningún momento una insurrección de los Lakers, pues la ventaja de 8 puntos al medio tiempo se incrementó a 13 al final del tercer periodo. Lograron limitar a LeBron James y Anthony Davis a 18 y 13 respectivamente.Los Suns dominaron en la tabla con 47 rebotes, contra 33 de los Lakers, que además tuvieron mala puntería a la distancia, con solo 7 de 26 intentos de triples concretados.Los Lakers venían de vencer el miércoles pasado en el Play-in a los Golden State Warriors y asegurar así su boleto a los Playoffs como el séptimo lugar en la Conferencia del Oeste.Por su parte, el alero Tobias Harris fue el héroe sorpresa que con 37 puntos salvó este domingo a los Sixers en el primer partido de la primera ronda de los playoff de la Conferencia Este que ganaron por 125-118 ante los Washington Wizards.Harris, que aportó también seis rebotes, no envidió a ningún All-Star de la NBA y junto a sus compañeros, el pívot camerunés Joel Embiid, nominado al MVP, y el base australiano Ben Simmons, bien podría reivindicar que los Sixers también tienen su propio "Big 3".El alero titular de Philadelphia se encargó de liderar el ataque del equipo con la mejor marca de la temporada regular en el Este y fue mejor que Embiid, quien al final también logró 30 puntos, como segundo máximo encestador, pero no los decisivos.Mientras que Simmons coqueteó con el triple-doble y estuvo dominante bajo los aros y en la dirección del juego al conseguir seis puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, en el duelo que mantuvo con el base estrella de los Wizards, Russell Westbrook, el "rey" de todos los tiempos en triples-dobles.En otro partido de la jornada en el Este, los Atlanta Hawks superaron 107-105 a los New York Knicks en el Madison Square Garden gracias a una estelar actuación de Trae Young, quien anotó 32 puntos, incluida la cesta que le dio la victoria a su equipo con poco menos de un segundo para terminar el choque.Young se une con lo hecho este domingo a Derrick Rose, Chris Paul y LeBron James como los únicos jugadores en la historia de la NBA con 30 puntos y 10 asistencias en su debut en los playoffs.En el último partido de la noche, los Grizzlies de Memphis dieron la campanada y vencieron 112 a 109 al número 1, el Jazz de Utah que se vio sorprendido por el equipo proveniente del play in y que en la semana echó a los Warrios de Golden State con todo y Stephen Curry.