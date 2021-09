Los talibanes permiten la salida de un avión con decenas de estadounidenses

Mientras Afganistán se acerca al abismo los que se quedaron en el país

Los talibanes han permitido que unos 200 ciudadanos estadounidenses y de otros países abandonen Afganistán en un vuelo a Qatar este jueves.Los funcionarios confirmaron la noticia reportada por la una agencia de noticias , bajo condición de anonimato. No estaba claro cuántos de los que iban a partir eran estadounidenses, añadieron estas fuentes.La salida —el primer vuelo internacional de pasajeros que parte de Kabul desde la retirada estadounidense— se produce en medio del creciente temor por los que se han quedado atrás en Afganistán.El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que el grupo militante no obstaculizaría a nadie que quisiera salir de Afganistán, siempre que tuviera documentos de viaje válidos.Un portavoz del Departamento de Estado dijo que no estaban "en condiciones de compartir detalles adicionales" sobre los vuelos."Nuestros esfuerzos para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y a otras personas con las que tenemos un compromiso especial están en marcha", dijeron.Estados Unidos llegó a evacuar a 124,000 personas del país, entre ellas, afganos en situación de riesgo, pero el Gobierno de Joe Biden reconoció, al finalizar sus esfuerzos de evacuación el 30 de agosto, que no pudo sacar "a todos los que queríamos sacar".No está claro si entre los que se espera que estén en el vuelo del jueves a Doha se incluyen civiles estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros que estuvieron varados durante días en la ciudad norteña de Mazar-i-Sharif porque sus vuelos chárter privados tenían bloqueada la salida, según Reuters.La promesa de los talibanes de permitir que los vuelos internacionales salgan de Kabul se produce en medio de las advertencias de una inminente crisis humanitaria en Afganistán, a medida que disminuye la ayuda para salvar vidas y aumentan los informes sobre la represión de los talibanes contra los disidentes y los periodistas.Dos periodistas declararon haber sido golpeados por militantes tras cubrir una protesta por los derechos de las mujeres en la capital de Afganistán.Nemat Naqdi, de 28 años, y Taqi Daryabi, de 22, ambos del periódico Etilaatroz, estaban cubriendo la protesta cuando los combatientes talibanes los detuvieron y los llevaron a una comisaría de Kabul, según el medio para el que trabajan.Los periodistas fueron colocados en celdas separadas antes de ser golpeados con un cable, según Etilaatroz, y las fotos tomadas después del incidente muestran los cuerpos de Naqdi y Daryabi cubiertos de ronchas.En una entrevista telefónica el jueves, Patricia Gossman, directora asociada para Asia de la organización Human Rights Watch, cuyo equipo habló con los familiares de los dos periodistas, dijo que los talibanes no estaban cumpliendo su promesa de permitir que los medios de comunicación siguieran operando en Afganistán."Este es el punto en el que los talibanes siguen buscando el reconocimiento internacional... así que creo que el mensaje debería ser muy claro por parte de (la comunidad internacional) que este tipo de comportamiento no les va a llevar muy lejos", dijo.A última hora del miércoles, los talibanes impusieron estrictas restricciones a las manifestaciones.Aunque Clark cree que los manifestantes se están poniendo en peligro con la esperanza de conseguir más derechos bajo el Gobierno talibán, dijo que no está claro cómo reaccionará el grupo militante si las manifestaciones continúan."Esta gente es muy, muy valiente", dijo refiriéndose a los manifestantes.Mientras tanto, los grupos humanitarios han advertido de una crisis humanitaria inminente a medida que la "ayuda que salva vidas" sigue disminuyendo, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que una pausa en la financiación del proyecto Sehatmandi, la "columna vertebral del sistema de salud de Afganistán", podría poner más de 2,000, o el 90% de las instalaciones de salud en riesgo de cierre.China anunció el jueves que ofrecería al menos 31 millones de dólares en ayuda de emergencia, incluidas las vacunas contra el COVID-19, a Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, anunció el aumento de la ayuda el miércoles durante una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de los países vecinos de Afganistán.