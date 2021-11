Los técnicos despedidos después de dos derrotas consecutivas con El Tri

El proceso de Gerardo Martino en México es cuestionado debido a que se ubica en la tercera posición de la tabla de clasificados en la Eliminatoria de la ConcacafLa Selección Mexicana de Fútbol perdió ante Canadá el martes su segundo partido consecutivo en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si bien fueron dos partidos en condición de visita (2-0 ante Estados Unidos y 2-1 vs. Canadá), las críticas a la gestión del director técnico argentino, Gerardo “Tata” Martino, se han intensificado. Cabe destacar que no es la primera vez que México despide a un entrenador por rachas negativas como la actual.Las últimas dos derrotas se encadenan a las sufridas tanto en Copa Oro como en la Nations League, por lo que el aficionado mexicano tiene argumentos para cuestionar la continuidad del “Tata” al mando del combinado azteca. En la actualidad, México se ubica en la tercera posición con 14 puntos, la misma cantidad que tiene Panamá, quienes están en zona de repesca.Los técnicos despedidosLa situación de “Tata” Martino hace recordar a los otros técnicos despedidos de la Selección Mexicana por pasar por malas rachas. Entre ellos recordamos a Enrique Meza en las clasificatorias al mundial de 2002, que cayó derrotado vs. Costa Rica en el denominado “Aztecazo” y luego ante Honduras de visita.José Manuel “Chepo” de la Torre también fue despedido por una dura derrota en condición de local ante Honduras en las clasificatorias rumbo a Brasil 2014. Tras aquel partido perdido, Luis Fernando Tena tomó el banquillo para enfrentar a los Estados Unidos, compromiso que también termino en derrota para los mexicanos.¿Qué pasará con Martino?2021 ha sido un año complejo para la Selección Mexicana debido a las caídas en Nations League y Copa Oro. En la zona Concacaf, el Tri siempre tiene la obligación de ganar los títulos, por lo que no obtener esos trofeos perjudicó la imagen de Gerardo “Tata” Martino ante los medios de comunicación y el público.Durante el año calendario, México ha disputado 23 compromisos (oficiales y amistosos), en los cuales ganó 13, empató cuatro y perdió seis partidos.Por ahora la Federación Mexicana de Fútbol no se ha pronunciado pero sí hay un precedente de que termina la relación contractual con un técnico después de dos derrotas en una Eliminatoria.