Louisiana restablece el 70% de la energía eléctrica tras Ida

Pero en zonas rurales podría tardar hasta finales de septiembre

Más de 530,000 clientes siguen sin electricidad en Louisiana, poco menos de la mitad de los que se vieron afectados cuando Ida azotó hace ocho días. En cinco distritos al oeste y sur de Nueva Orleans, por lo menos el 98% de las viviendas y negocios no tiene luz. Las autoridades advirtieron que el trabajo será "una reconstrucción, no una reparación”.Las cuadrillas de trabajadores en Louisiana han restablecido el suministro eléctrico para cerca del 70% del área metropolitana de Nueva Orleans y en casi todo Baton Rouge luego del paso del huracán Ida, pero fuera de esas ciudades grandes, recuperar la electricidad es un reto complejo que durará prácticamente todo septiembre, informaron el lunes ejecutivos de servicios públicos.Será necesario recurrir a hidrodeslizadores para adentrarse en los pantanos a fin de tender las líneas y reparar los postes de luz más remotos de los cerca de 22,000 que el huracán Ida derribó cuando tocó tierra el 29 de agosto como uno de los huracanes más fuertes en azotar el territorio estadounidense, dijo Phillip May, presidente y director general de Entergy Louisiana.Más de 530,000 clientes siguen sin electricidad en Louisiana, poco menos de la mitad de los que se vieron afectados cuando Ida azotó hace ocho días. En cinco distritos al oeste y sur de Nueva Orleans, por lo menos 98% de las viviendas y negocios no tiene luz, de acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos del estado.“Va a ser una reconstrucción, no una reparación”, señaló May.Los problemas en las zonas rurales de Louisiana no deben hacer olvidar la rapidez “casi milagrosa” de las reparaciones en Nueva Orleans, comentó Deanna Rodriguez, presidenta y directora general de Entergy en Nueva Orleans.“Estoy muy orgullosa del equipo y creo que es una fabulosa y buena noticia”, afirmó.Ida provocó la muerte de al menos 13 personas en Louisiana, muchas de ellas ocurridas luego del paso de la tormenta. Sus vestigios también causaron inundaciones históricas, lluvias récord y tornados desde Virginia y hasta Massachusetts, matando al menos a 50 personas más.En el Golfo de México, los buzos han ubicado la presunta fuente de un derramamiento continuo de crudo que apareció luego que Ida pasó por la zona ubicada a unos tres kilómetros (dos millas) al sur de Port Fourchon, Louisiana.El propietario del gasoducto no ha sido encontrado. Talos Energy, la compañía con sede en Houston que actualmente paga por la limpieza, aseguró que no pertenece a ellos. La empresa señaló que trabaja con la Guardia Costera de Estados Unidos y otras agencias estatales y federales para encontrar a los dueños.Entergy, en tanto, advirtió a la gente que tenga cuidado, porque no quieren que la cifra de muertos por el paso de Ida siga aumentando.“No hay forma de saber si una línea caída está energizada o no, así que si ven una, aléjense de ella”, dijo May.El presidente Joe Biden aprobó declaraciones de desastre para Louisiana, que visitó el viernes, así como para Nueva York y Nueva Jersey, a donde viajará el martes.Las declaraciones califican a los estados para recibir asistencia federal para reparaciones y reconstrucción después de las intensas inundaciones que también causaron la muerte de decenas en el noreste del país.La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, agradeció en una nota la respuesta de Biden y destacó que esta declaración de "desastre mayor" servirá para dar a los ciudadanos la asistencia que necesitan y para reconstruir la región.Hochul, que había solicitado esta decisión a Washington el domingo, había dicho que los análisis iniciales han identificado ya daños en al menos 1,200 viviendas por un valor superior a 50 millones de dólares.