Lucy Beckham High School ofrecerá educación financiera

- Todos los estudiantes del décimo grado de la escuela secundaria Lucy Beckham (LBHS) podrán tomar una clase de educación financiera gracias a una subvención de $ 10,000 de Next Gen Personal Finance.Bill Joy, residente de Mount Pleasant y maestro suplente en LBHS, ayudó a la escuela a obtener esta subvención. Joy ya está enseñando conocimientos financieros a estudiantes de segundo año en la escuela."Esta es realmente una sorpresa y una oportunidad increíble para desarrollar nuestro objetivo de enseñar a los niños conocimientos financieros", dijo Joy. "Es una idea que he tenido durante mucho tiempo y me emocionó saber que hay una organización excelente que ya lo está haciendo"."La clase ha sido un verdadero éxito hasta ahora, y poco sabíamos que nuestro objetivo de simplemente exponer a nuestros hijos a temas de finanzas personales se convertiría en algo mucho más que eso", agregó la directora Anna Dassing. Dassing dice que la responsabilidad personal y la preparación financiera se alinean con el lema de la escuela de "Inteligencia, integridad y participación".Esos atributos también son consistentes con las creencias del homónimo de la escuela, la fallecida Lucy Garrett Beckham, ex directora de Wando High School y pionera de la educación en Lowcountry."Lucy se centró en las relaciones y en la construcción de la independencia de los estudiantes", explicó Dassing. "Estamos encantados de que esta subvención nos permita seguir construyendo sobre su legado y, lo más importante, preparar a nuestros hijos para la vida después de la escuela secundaria".Para obtener más información, comuníquese con la directora Anna Dassing al (843) 953-2900